HOME WOMEN FASHION

Tampilan Sensasional Mingyu Seventeen di Campaign CK Pertamanya

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |18:03 WIB
Tampilan Sensasional Mingyu Seventeen di Campaign CK Pertamanya
Mingyu Seventeen di CK. (Foto: X)
A
A
A

PENAMPILAN Mingyu Seventeen untuk kampanye Calvin Klein telah menjadi topik hangat di kalangan penggemar dan pecinta mode. Mingyu, anggota Seventeen, sekali lagi mengejutkan dunia mode. 

Baru-baru ini, Mingyu menjadi wajah baru kampanye Musim Gugur 2024 Calvin Klein dengan tampil percaya diri. Kolaborasi ini bukan kali pertama Mingyu berkolaborasi dengan Calvin Klein. Penggemar memang kerap melihatnya mengenakan merek tersebut di berbagai kesempatan, mulai dari postingan media sosial, penampilan hingga acara besar seperti 'Going Sevente' dan jam tayang yang diharapkan.

Namun kali ini, Mingyu bertekad untuk menjadikan dirinya sebagai wajah resmi Calvin Klein dalam perang dunia. Sutradara AJ Duan dan fotografer Park Jung Ha berhasil menangkap esensi koleksi denim Calvin Klein Musim Gugur 2024 dengan sangat ramai, terkadang ceria namun selalu memancarkan rasa percaya diri yang membuatnya begitu memesona.

Mingyu

Dengan latar belakang biru cerah dan oranye, Mingyu menghidupkan desain klasik Calvin Klein seperti jeans lurus tahun 90an, jaket trucker tahun 90an, dan truk denim modern.

Halaman:
1 2
      
