HOME WOMEN FASHION

Potret Angel Karamoy Foto Bareng Pengusaha Tajir Dubai, Tampil Anggun Pakai Dress Hitam

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |07:08 WIB
Potret Angel Karamoy Foto Bareng Pengusaha Tajir Dubai, Tampil Anggun Pakai Dress Hitam
Potret Angel Karamoy dengan Dress Hitam. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANGEL Karamoy kembali mencuri perhatian setelah mengunggah foto saat dirinya hadir di acara Kontes kecantikan India yang diselenggarakan di Dubai. Perempuan cantik itu memang baru saja menjalani operasi plastik untuk mengubah bentuk wajahnya.

Dalam momen itu, dia berkesempatan untuk berfoto dengan seorang pengusaha tajir asal Dubai, Yaqoob Al Ali. Tak lupa momen tersebut dia bagian di feed Instagramnya.

Janda tiga anak itu tampil anggun dalam balutan dress warna hitam. Dress yang ia pakai itu memiliki model tali spageti dan aksen lengan off shoulder.

Angel Karamoy

"With Mr. Yaqoob al ali Executive Director & Private Advisor to the office Of His Highness Sheik Juma Bin maktoum Al Maktoum," tulis Angel Karamoy dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @realangelkaramoy.

Meskipun bagian lengan bajunya panjang, namun tetap terlihat seksi karena memperlihatkan area punggung dan dadanya yang mulus. Paras cantiknya begitu terpancar dengan makeup tebal. Sementara itu rambutnya panjangnya digerai rapi.

Angel memadukan outfitnya dengan handbag dari brand Louis Vuitton warna hitam dan high heels warna emas. Penampilan Angel Karamoy di foto ini terlihat sangat cantik dan manis. Dia foto dengan pengusaha kaya raya itu di sebelahnya.

 

