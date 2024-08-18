Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Lomba Panjat Pinang Berhadiah Janda Muda, Bikin Netizen Heboh

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |08:09 WIB
Viral Lomba Panjat Pinang Berhadiah Janda Muda, Bikin Netizen Heboh
Viral Panjat Pinang Berhadiah Janda. (Foto: Instagram)
A
A
A

PERAYAAN Kemerndekaan Indonesia memang kerap dirayakan dengan berbagai cara. Salah satu yang biasa dilakukan adalah dengan mengadakan lomba-lomba untuk memeriahkan.

Biasanya, lomba-lomba tersebut akan dibuat untuk anak-anak dan beberapa untuk orang dewasa. Lomba yang dilakukan pun beragam, mulai dari balap karung, makan kerupuk, lari bendera dan masih banyak lagi dengan hadiah-hadiah yang menarik.

Tapi, ada lomba yang cukup legendaris dan terkadang memiliki hadiah yang cukup mewah, yakni panjat pinang. Bagi yang belum tahu, panjat pinang adalah memanjat pohon pinang yang sudah kupas kulitnya, untuk dipanjat dengan sederet hadiah menarik di ujungnya.

Nantinya, pohon pinang tersebut akan dibaluri dengan oli agar licin dan sulit dipanjat. Permainan ini pun mengandalkan stamina dan kerjasama tim untuk memenangkan. Tidak jarang, hadiah-hadiah yang ditawarkan pun cukup membuat para pemainnya bersemangat.

Bahkan, ketika mendapat sponsor panjat pinang bisa diberikan hadiah sepeda, televisi bahkan sepeda motor. Tapi, panjat pinang kali ini cukup unik, lantaran bukan benda mati, tapi janda muda.

Dalam postingan yang diunggah lambe_turah, lomba panjat pinang di Cianjur ini berhadiah janda muda. Memang, di ujung pinang tersebut nampak seorang perempuan duduk dengan baju ungu memakai payung.

Viral Panjat Pinang

Hanya saja, nampaknya status "mendapatkan janda" tersebut hanyalah gimick agar lebih seru. Pasalnya, ada beberapa amplop yang menggantung di bawah perempuan tersebut. Lomba ini pun membuat netizen berkomentar nyeleneh.
 
"Jangan ada yg menang wey biarin si teteh nyh diem di atas terus sampe HUT RI ke 80," kata pull******

"Trs yg juara siapa ? Bapak² Tua apa Mas² muda ? ????????????," tanya elly******

"ayah gua harusnya ikutan nih," tambah ldy.am*****

"Gunung tertinggi kan ku daki, lautan api kan ku seberangi, apalagi cuma ini...," tulis rudy******

 

Halaman:
1 2
      
