Viral Unboxing Konsumsi Perayaan HUT RI di IKN, Netizen: Anda Beruntung

PERAYAAN HUT RI untuk pertama kalinya tidak berlangsung di Jakarta. Ya, Jakarta memang sudah tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia, dan kini telah pindah ke Kalimantan dan dinamakan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Momen Bersejarah Upacara HUT ke-79 RI di IKN ini pun tidak hanya dihadiri oleh para pejabat, tapi juga ribuan masyarakat Indonesia. Nah, bagi para undangan tentu saja mereka mendapatkan makanan dari Istana Kepresidenan.

Akun TikTok Ibnu Wardani @iniristamorita pun melakukan unboxing konsumsi dari Istana Kepresidenan RI. Lantas apa saja isi dari konsumsi perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN?

Akum tersebut menyebut mereka mendapatkan air mineral, kopi botolan, dan teh botolan. Menariknya, setiap minuman dalam kemasan tersebut memiliki logo Istana Kepresidenan.

"Botonnya aja ada logo IKN. Yang ada logonya kita simpan semua. Bayangin, ada logonya semua, keren sih ini," kata kedua netizen tersebut.

Selain itu, ada juga box merah putih yang bertuliskan 79 tahun kemerdekaan RI. Di dalamnya, terdapat Roti kismis, roti bolu, roti keju dan roti lainnya.