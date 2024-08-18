Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tampilan Manis Amanda Rigby dengan Mini Dress Putih, Cantik Memesona

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |09:08 WIB
Tampilan Manis Amanda Rigby dengan Mini Dress Putih, Cantik Memesona
OOTD Amanda Rigby dengan Dress Putih. (Foto: Instagram)
A
A
A

AMANDA Rigby merupakan seorang artis yang penampilannya selalu mencuri perhatian. Tak hanya cantik, dia juga memiliki gaya yang stylish.

Perempuan kelahiran 1992 ini aktif di media sosial dengan membagikan penampilannya. Tak jarang gaya outfitnya jadi sorotan karena terlihat kece dan stylish.

Seperti pada postingannya ini, Amanda Rigby mengunggah foto saat dirinya berada di Paris. Dia tampil simple memakai mini dress putih.

Amanda Rigby

“Chasinh summer,” tulis Amanda Rigby dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @amandarigby6. 

Pada foto pertamanya, Amanda pose bersandar di balkon. Rambut sebahunya digerai dan dia menoleh ke samping memakai kacamata hitam.

Amanda Rigby

Pada foto selanjutnya Amanda menunjukkan body golasnya sambil menoleh ke arah bawah. Pose dari samping, hidung mancung dan wajah proporsional Amanda begitu terlihat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement