Tampilan Manis Amanda Rigby dengan Mini Dress Putih, Cantik Memesona

AMANDA Rigby merupakan seorang artis yang penampilannya selalu mencuri perhatian. Tak hanya cantik, dia juga memiliki gaya yang stylish.

Perempuan kelahiran 1992 ini aktif di media sosial dengan membagikan penampilannya. Tak jarang gaya outfitnya jadi sorotan karena terlihat kece dan stylish.

Seperti pada postingannya ini, Amanda Rigby mengunggah foto saat dirinya berada di Paris. Dia tampil simple memakai mini dress putih.

“Chasinh summer,” tulis Amanda Rigby dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @amandarigby6.

Pada foto pertamanya, Amanda pose bersandar di balkon. Rambut sebahunya digerai dan dia menoleh ke samping memakai kacamata hitam.

Pada foto selanjutnya Amanda menunjukkan body golasnya sambil menoleh ke arah bawah. Pose dari samping, hidung mancung dan wajah proporsional Amanda begitu terlihat.