Keseruan Cipung Ikut Lomba Menghias Sepeda, Tiru Karakter Lightning McQueen

RAYYANZA Malik Ahmad alias Cipung begitu menggemaskan di momen perayaan kemerdekaan 17 Agustus ini. Putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu turut mengikuti perlombaan di hari kemerdekaan, salah satunya menghias sepeda.

Momen seru itu diunggah akun Instagram, @tercipungcipung. Terlihat Cipung asyik mengendarai sepedanya yang dihias bernuansa merah putih bertema kemerdekaan. Siapa sangka, sepeda itu dihias sedemikan rupa dan merupakan hasil tangan sang pengasuh, Suster Rini.

“Pawai sepeda pakai McQueen karya Jenderal Rini. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia om tante semua,” tulis akun tersebut.

Cipung dengan busana merah putihnya terlihat duduk di sepeda yang sudah dihias totalitas menyerupai karakter Lightning McQueen. Sepeda tersebut terlihat megah dengan dekorasi yang memukau dan serba berwarna merah. Cipung pun menaiki sepeda tersebut dan berkeliling kawasan Andara, Jakarta Selatan. Terlihat Suster Rini juga senantiasa mendampingi Cipung berkeliling menggunakan sepeda yang sudah dihiasnya.

Keseruan Cipung ikut lomba menghias sepeda. (Foto: Instagram @tercipungcipung)

Momen Cipung asyik mengendarai dan ikut lomba hias sepeda ini bikin netizen gemas. Apalagi, warganet juga dibuat ngakak dengan ekspresi Cipung. Terlihat bocah berusia dua tahun itu nyaris tak tersenyum sama sekali, seolah merasa enggan mengikuti lomba hias sepeda ini. Meski begitu, Cipung tetap terlihat menggemaskan dan bikin netizen salfok dengan tingkah lucunya.