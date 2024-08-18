Senyum Jessica Wongso usai Dinyatakan Bebas Bersyarat

TERPIDANA kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso dinyatakan bebas hari ini, Minggu (18/7/2024). Jessica bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Usai dari Lapas Pondok Bambu, Jessica dan Kuasa Hukum, Otto Hasibuan menyambangi Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Terlihat senyum terpancar di wajah Jessica usai bebas dari penjara.

“Ini kita proses belum selesai, dari sini kita masih ke Bapas,” tutur Otto Hasibuan, di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Minggu (18/7/2024).

Otto mengatakan setelah ini Jessica akan langsung makan siang. Ott juga menjelaskan masih ada beebrapa proses yang harus dijalani Jessica pasca keluar dari Lapas.

Penampilan Jessica Wongso usai bebas dari penjara. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

“Nah nanti kan ke Bapas, nanti di sana serah terima lah,” kata Otto.

Sementara itu, Jessica Wongso sendiri terlihat lebih tenang dan tersenyum setelah dinyatakan bebas bersyarat. Menggunakan baju berwarna Navy, Jessica masih belum mengucapkan sepatah kata dan akan segera menuju ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Jessica Wongso keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sekitar pukul 10.30 WIB. Jessica terlihat menebar senyuman meski belum mengucapkan sepatah kata. Setelahnya Jessica pun masuk ke dalam mobil sedan hitam dan segera menuju Bapas Jakarta Timur-Utara.

(Leonardus Selwyn)