HOME WOMEN LIFE

Penampilan Jessica Wongso saat Bebas Bikin Netizen Gagal Fokus, Kaya Baru Keluar dari Salon!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |13:00 WIB
Penampilan Jessica Wongso saat Bebas Bikin Netizen Gagal Fokus, Kaya Baru Keluar dari Salon!
Penampilan Jessica Wongso saat bebas dari penjara. (Foto: Okezone/ Aldhi Chandra)
A
A
A

PENAMPILAN terpidana kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso yang dinyatakan bebas hari ini, Minggu (18/7/2024) mendadak viral di media sosial dan jadi sorotan netizen.

Seperti diketahui, Jessica bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Namun, penampilan cantiknya justru sukses mencuri perhatian. Bukan hanya karena senyum manis yang terpancar dari bibirnya, namun juga karena rambut panjangnya yang rapih layaknya keluar dari salon. 

Saat tersandung kasus kopi sianida, Jessica sendiri dulunya terkenal dengan rambut panjangnya yang berwarna hitam. Namun, saat ke luar dari lapas, rambut panjangnya kini berwarna pirang. 

Selama melewati awak media, dia juga terlihat memegang rambutnya sambil melempar senyum. Selain itu, wajahnya juga tampak dilapisi makeup yang membuatnya terlihat lebih ‘fresh’. Menggunakan baju berwarna Navy, Jessica masih belum mengucapkan sepatah kata dan akan segera menuju ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur.

Penampilan Jessica Wongso saat bebas dari penjara. (Foto: Okezone/ Aldhi Chandra)
Penampilan Jessica Wongso saat bebas dari penjara. (Foto: Okezone/ Aldhi Chandra)

Warganet lantas langsung ramai berkomentar di sejumlah viral yang beredar di jagat maya. Salah satunya diunggah di akun Instagram @rumpi_gosip. Banyak yang justru salah fokus dengan penampilan cantik Jessica yang disebut-sebut makin cantik saat keluar dari lapas, seperti baru keluar dari salon. 

“Bisa ya di lapas nyemir rambut,” tulis @bab***

“Emang dipenjara bisa diwarnain ya rambutnya,” tulis @may***

“Keluar dari rutan malah cantik ya,” tulis @mrs***

“Keluar dari penjara cantik banget kaya orang keluar dari salon,” tulis @goe***

 

