Momen Seorang Bocah Dukung Sahabatnya yang Lomba Makan Kerupuk, Bikin Gemas Netizen

PERLOMBAAN saat momen 17 Agustus menjadi salah satu hal yang paling dinantikan masyarakat Indonesia. Lomba makan kerupuk jadi salah satu yang populer dan diikuti banyak orang, baik orang dewasa maupun anak-anak.

Seperti momen menggemaskan saat lomba di hari kemerdekaan ini yang diunggah akun TikTok, @thejourneyofhelau. Viral video saat seorang bocah asik mengikuti lomba makan kerupuk. Netizen salfok saat bocah tersebut memiliki seorang sahabat yang selalu mendukungnya saat berlomba.

“POV you have a supportive friend, (POV kamu punya teman yang mendukung),” tulis akun tersebut.

Video tersebut memerlihatkan momen seorang bocah laki-laki yang asyik mengikuti lomba makan kerupuk. Bocah ini pun nyaris menghabiskan kerupuk tersebut. Di sebelahnya, nampak sahabat bocah ini begitu senang melihat rekannya hampir menyelesaikan lomba tersebut. Sahabat bocah itu terlihat mendukung bahkan membantu temannya agar tetap fokus dan bisa menghabiskan kerupuk ini.

Bocah dukung sahabatnya yang Lomba makan kerupuk. (Foto: TikTok @thejourneyofhelau)

Momen lucu dan menggemaskan ini diketahui berlokasi di Herlau Pauni, Maluku Tengah. Video seorang bocah yang mendukung sahabatnya ikut lomba makan kerupuk ini viral dan sudah ditonton lebih dari 100 ribu kali di TikTok. Netizen ikut bahagia sekaligus terharu menyaksikan momen menggemaskan dan ketulusan dua bocah ini.