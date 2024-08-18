The Changcuters Bagikan Potret Kondisi Terkini Tria di Rumah Sakit, Unggah Pesan Haru soal Persahabatan

GRUP band The Changcuters membagikan potret kondisi terkini sang vokalis, Tria Ramadhani usai pingsan saat manggung di salah satu festival musik di Ancol, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Dari video yang beredar di media sosial, Tria mulanya begitu enerjik di atas panggung dan membakar semangat para penonton. Kemudian, Tria sempat ke belakang, sebelum akhirnya pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya, The Changcuters mengungkap kondisi Tria mulai membaik pasca pingsan saat manggung dan dilarikan ke rumah sakit.

Kini, melalui Instagram resminya, The Changcuters merilis foto saat para personel lainnya menjenguk Tria di rumah sakit. Mereka tampak tersenyum ke arah Tria yang masih terbaring di ranjang, dengan sang istri yang duduk di tepiannya. Tria juga tampak tersenyum tipis di foto tersebut.

Kondisi terkini Tria Changcuters. (Foto: Instagram @dhaturembulan)

Melalui keterangan unggahannya, The Changcuters menuliskan pesan haru tentang arti penting persahabatan dan kebersamaan.

"Kebahagiaan sejati ditemukan dalam persahabatan yang tangguh. Bersama, kita lebih kuat dan lebih bahagia," tulis keterangan unggahan akun Instagram @thechangcuters, dikutip Minggu (18/8/2024).