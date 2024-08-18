Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Intip Gaya Makeup Natural Jessica Wongso usai Bebas Bersyarat, Glowing Abis!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |17:46 WIB
Intip Gaya Makeup Natural Jessica Wongso usai Bebas Bersyarat, Glowing Abis!
Penampilan Jessica Wongso usai bebas dari tahanan. (Foto: Okezone/ Aldhi Chandra)
A
A
A

TERPIDANA kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso dinyatakan bebas bersyarat hari ini, Minggu (18/8/2024). Setelah keluar dari Lapas Pondok Bambu, Jessica melanjutkan kunjungan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Balai Permasyarakatan Jakarta Timur-Utara.

Salah satunya yang jadi sorotan ialah penampilan Jessica Wongso yang memesona usai bebas dari penjara. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Jessica tampil dengan baju berwarna navy dengan rambut tergerai. Jessica juga muncul dengan riasan wajah yang natural namun terlihat segar. Tampak kulit Jessica begitu glowing saat memasuki mobil hitam bersama Otto Hasibuan.

Terlihat alis Jessica cukup on point dengan warna senada dengan rambutnya. Dia juga mengenakan lipstik merah dengan nuansa oranye sehingga memberikan kesan segar pada penampilannya. Tak hanya itu, warna rambur Jessica Wongso juga jadi sorotan. Jessica tampil dengan warna rambut merah kecoklatan dengan sentuhan berbeda.

Penampilan Jessica Wongso usai bebas dari penjara. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)
Penampilan Jessica Wongso usai bebas dari penjara. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Sebagai informasi, Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat pada Minggu (18/8/2024). Setelah menyambangi Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jessica Wongso akan menuju Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur-Utara. Otto menjelaskan itu merupakan proses terakhir sebelum Jessica bisa menghirup udara bebas. 

Setelahnya, Jessica dan Otto Hasibuan akan menuju ke kawasan Senayan, Jakarta Pusat dan menggelar konferensi pers di sana. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Jessica Wongso keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sekitar pukul 10.30 WIB. Jessica terlihat menebar senyuman meski belum mengucapkan sepatah kata. Setelahnya Jessica pun masuk ke dalam mobil sedan hitam dan segera menuju Bapas Jakarta Timur-Utara.
 

(Leonardus Selwyn)

      
