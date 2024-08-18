Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Indra Bekti Kembali Aktif Manggung, Rutin Konsumsi Suplemen dan Suntik Vitamin C

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |08:00 WIB
Indra Bekti Kembali Aktif Manggung, Rutin Konsumsi Suplemen dan Suntik Vitamin C
Indra Bekti perankan karakter Bagong. (Foto: Okezone/ Karin Atya Rachmadhanti)
ARTIS sekaligus Presenter Indra Bekti kini telah aktif berkarier di atas panggung usai mengalami pecah pembuluh darah otak pada Desember 2022. Suami Aldilla Jelita ini memerankan peran Bagong dalam Pagelaran Sabang Merauke The Indonesian Broadway Pahlawan Nusantara di JIEXPO Theatre Kemayoran pada Jumat 16 Agustus 2024.

Dalam acara tersebut Indra tampak sudah sangat sehat, bahkan tubuhnya mulai terlihat menggemuk. Dia pun tampak sangat enerjik dalam memerankan perannya sebagai Bagong, tanpa ada kendala sedikitpun.

Dalam wawancaranya dengan Okezone, Indra mengungkapkan bahwa dirinya kini rutin mengonsumsi suplemen kesehatan untuk menunjang kesehatannya di tengah aktivitasnya yang padat. Cara ini dia lakukan agar dirinya tidak mudah sakit.

Indra Bekti

"Tim aku ngasih suplemen, suntik vitamin C, dan makan makanan yang enak," kata Indra Bekti saat diwawancarai Jumat (16/8/2024).

Seperti diketahui, Indra Bekti sempat mengalami pecah pembuluh darah di otak pada 28 Desember 2022. Dia ditemukan pingsan di toilet V Radio Jakarta dan langsung dibawa ke RS Abdi Waluyo, Jakarta Pusat.

Akibat penyakitnya tersebut, Indra Bekti harus menjalani dua kali operasi. Dia juga sempat mengalami hilang ingatan jangka pendek dan ngelantur saat diajak berbicara. Namun, kini kondisinya sudah membaik dan mampu menjalani aktivitas seperti sediakala.

(Leonardus Selwyn)

      
