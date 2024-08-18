Viral Dokter Senior UNAIR Remehkan Kasus Perundungan, Banjir Hujatan Netizen

KASUS bunuh diri akibat aksi perundungan yang dilakukan oleh seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) UNDIP di RSUP Kariadi hingga kini terus jadi perbincangan hangat.

Namun, alih-alih ikut prihatin seperti masyarakat kebanyakan, seorang dokter senior dari Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya mendadak viral dan banjir hujatan netizen karena dinilai meremehkan kasus tersebut.

Dokter bernama Ayu Paramaiswari tersebut kini jadi bulan-bulanan netizen imbas memasang status WhatsApp yang mengaku muak dengan pemberitaan kasus dokter bunuh diri akibat perundungan tersebut. Tangkapan layar statusnya itu lantas beredar di jagat maya dan viral. Salah satunya, diunggah di akun Instagram @dramadunia.

“Bula buli bula buli. Muak kali aku dengernya,” kata Dokter Ayu dalam tangkapan layar status WhatsApp-nya.

Bahkan, Dokter Ayu juga meminta bagi yang berniat menempuh PPDS agar mengurungkan niatnya jika memang tidak kuat menjalani pendidikan. Pasalnya, dia menilai, masih banyak orang-orang di luar sana yang ingin masuk dan menempuh pendidikan kedokteran.

“Nggak kuat sekolah ya gak usah daftar. Menuh-menuhin kuota aja. Yang pengen masuk masih banyak,” katanya.

Alhasil dokter senior yang memiliki spesialisasi penyakit dalam itu jadi viral di tengah hangatnya kasus kematian Dokter Aulia Risma. Banyak yang menilai, Dokter Ayu tidak memiliki empati atas kasus tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, belum diketahui pasti siapa yang menyebar tangkapan layar status WhatsApp dokter tersebut.