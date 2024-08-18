Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Prilly Latuconsina Ngaku Hemat Biaya Belanja Pakaian sejak Kurus, Pakai Ukuran Anak 10 Tahun

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |21:23 WIB
Prilly Latuconsina Ngaku Hemat Biaya Belanja Pakaian sejak Kurus, Pakai Ukuran Anak 10 Tahun
Prilly Latuconsina kini kenakan pakaian ukuran anak usia 10 tahun. (Foto: Instagram @prillylatuconsina96)
A
A
A

PRILLY Latuconsina belakangan menjadi sorotan karena bobot tubuhnya yang turun drastis karena diet. Tubuhnya kini terlihat lebih ramping dengan memiliki berat 38 kilogram.

Hal ini didapatnya bukan hanya karena diet yang dilakukannya melainkan dirinya juga menerapkan gaya hidup sehat dan rutin berolahraga. Karena tubuhnya yang ramping itu, Prilly pun membagikan cerita unik dimana saat ini dirinya dapat menggunakan celana untuk anak usia 9-10 tahun. 

Melalui unggahan Instagramnya, Prilly pun membagikan potret dirinya yang tengah berada di fitting room untuk mencoba beberapa celana dengan label yang menandakan celana tersebut untuk anak 9-10 tahun. Meski merasa bingung, Prilly mengaku dirinya mendapat keuntungan karena bisa menghemat biaya untuk belanja karena baju anak-anak yang harganya jauh lebih murah daripada ukuran dewasa yang biasa dibelinya. 

Prilly Latuconsina kini kenakan pakaian ukuran anak usia 10 tahun. (Foto: Instagram @prillylatuconsina96)
Prilly Latuconsina kini kenakan pakaian ukuran anak usia 10 tahun. (Foto: Instagram @prillylatuconsina96)

"Bingung mau seneng atau malu beli celana anak ukuran 9-10 tahun. Tapi positifnya belanja jadi lebih irit karena baju anak lebih murah 2-3 kali lipat," ujar Prilly Latuconsina dikutip dari unggahan Instagram @prillylatuconsina96, Minggu (18/8/2024).

Prilly pun melempar candaan dengan mengungkap harapan agar tak ada tawaran untuknya membintangi peran anak sekolah karena melihat bentuk tubuhnya yang masih seperti anak usia belasan tahun.

"Jangan sampe ada yang kasih aku peran anak sekolah yaa please," katanya.

(Leonardus Selwyn)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/612/3064127/potret_prilly_latuconsina_diving_di_pulau_alor_pelipur_lara_saat_gelisah-XqJv_large.jpg
Potret Prilly Latuconsina Diving di Pulau Alor, Pelipur Lara saat Gelisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/33/3061260/prilly_latuconsina-ADwF_large.jpg
Prilly Latuconsina Rupanya Sempat Bercita-cita Jadi Dokter Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/33/3060999/andre_taulany-wlfX_large.jpg
Beri Nasihat Pernikahan untuk Prilly Latuconsina, Andre Taulany Disebut Curhat Colongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/33/3050845/prilly_latuconsina-u7d5_large.jpg
Prilly Latuconsina Bisa Pakai Celana Anak 10 Tahun Usai Bobot Tubuhnya Turun Drastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/33/3050653/prilly_latuconsina-5I82_large.jpg
Prilly Latuconsina Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan dengan Bahasa Isyarat, Tuai Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/194/3048481/prilly_latuconsina-kGna_large.jpg
Terlihat Simpel, Jam Tangan Prilly Latuconsina Ternyata Harganya Rp23 Juta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement