Prilly Latuconsina Ngaku Hemat Biaya Belanja Pakaian sejak Kurus, Pakai Ukuran Anak 10 Tahun

PRILLY Latuconsina belakangan menjadi sorotan karena bobot tubuhnya yang turun drastis karena diet. Tubuhnya kini terlihat lebih ramping dengan memiliki berat 38 kilogram.

Hal ini didapatnya bukan hanya karena diet yang dilakukannya melainkan dirinya juga menerapkan gaya hidup sehat dan rutin berolahraga. Karena tubuhnya yang ramping itu, Prilly pun membagikan cerita unik dimana saat ini dirinya dapat menggunakan celana untuk anak usia 9-10 tahun.

Melalui unggahan Instagramnya, Prilly pun membagikan potret dirinya yang tengah berada di fitting room untuk mencoba beberapa celana dengan label yang menandakan celana tersebut untuk anak 9-10 tahun. Meski merasa bingung, Prilly mengaku dirinya mendapat keuntungan karena bisa menghemat biaya untuk belanja karena baju anak-anak yang harganya jauh lebih murah daripada ukuran dewasa yang biasa dibelinya.

Prilly Latuconsina kini kenakan pakaian ukuran anak usia 10 tahun. (Foto: Instagram @prillylatuconsina96)

"Bingung mau seneng atau malu beli celana anak ukuran 9-10 tahun. Tapi positifnya belanja jadi lebih irit karena baju anak lebih murah 2-3 kali lipat," ujar Prilly Latuconsina dikutip dari unggahan Instagram @prillylatuconsina96, Minggu (18/8/2024).

Prilly pun melempar candaan dengan mengungkap harapan agar tak ada tawaran untuknya membintangi peran anak sekolah karena melihat bentuk tubuhnya yang masih seperti anak usia belasan tahun.

"Jangan sampe ada yang kasih aku peran anak sekolah yaa please," katanya.

(Leonardus Selwyn)