4 Potret Cantik Mahalini Nyanyi di Istana Merdeka, Menyala dengan Kebaya Merah!

MAHALINI Raharja terpilih menjadi salah satu musisi Tanah Air yang berkesempatan tampil di upacara perayaan HUT RI Ke-79 yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada hari ini Sabtu, (17/8/2024)

Penampilan Mahalini sukses menjadi sorotan. Tak hanya karena suara emasnya saat membawakan lagu ‘Rayuan Pulau Kelapa’, namun juga karena penampilan cantiknya dalam balutan kebaya merah.

Nah, berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagram pribadi Mahalini @mahaliniraharja dan sang Makeup Artist (MUA), @dhirmanputra. Sabtu, (17/8/2024)

1. Menyala dengan kebaya merah: Mahalini eye catching dan menyala dalam balutan kebaya merah yang dipadukan dengan kain jarik berwarna senada. Kebaya merah tersebut tampak dihiasi dengan payet nan berkilau.

2. Aksesori bunga mas asli Bali: Visual penampilan Mahalini semakin elegan dengan penggunaan aksesori hiasan kepala berupa bunga mas asli Bali.

“Mbak Ariikkk makasi bunga masnya dikirim langsung dari Bali loh hihi,” tulis Mahalini.