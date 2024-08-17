Beberapa Jenis Facial Wash Sesuai Tipe Kulit

MEMBERSIHKAN wajah merupakan hal yang wajib dilakukan untuk mendapat kulit yang bersih dan bebas dari kotoran. Salah satu produk untuk membersihkan kulit wajah adalah facial wash. Namun, tidak semua facial wash cocok untuk semua jenis kulit. Sehingga membuat kita bingung dalam memilih facial wash yang cocok untuk kulit kita.

Ingin tahu apa aja jenis facial wash sesuai tipe-tipe kulit? Simak penjelasan berikut ini!

1. Kulit Normal

Jenis kulit ini tidak terlalu berminyak maupun terlalu kering dan jarang mengalami masalah kulit. Oleh karena itu, kalian bisa memilih facial wash yang lembut dan tidak mengandung bahan yang terlalu kuat dan dapat membersihkan wajah tanpa menghilangkan kelembapan alami kulit.

2. Kulit Kering

Kulit kering cenderung mengalami pengelupasan atau iritasi. Facial wash yang dapat memberikan kelembapan ekstra menjadi jenis facial wash yang cocok untuk tipe kulit ini. Hindari produk yang mengandung alkohol karena bisa membuat kulit menjadi semakin kering.