Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Beberapa Jenis Facial Wash Sesuai Tipe Kulit

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |17:44 WIB
Beberapa Jenis Facial Wash Sesuai Tipe Kulit
Beberapa Jenis Facial Wash Sesuai Tipe Kulit (Foto: Dok Soulyu)
A
A
A

MEMBERSIHKAN wajah merupakan hal yang wajib dilakukan untuk mendapat kulit yang bersih dan bebas dari kotoran. Salah satu produk untuk membersihkan kulit wajah adalah facial wash. Namun, tidak semua facial wash cocok untuk semua jenis kulit. Sehingga membuat kita bingung dalam memilih facial wash yang cocok untuk kulit kita.

Ingin tahu apa aja jenis facial wash sesuai tipe-tipe kulit? Simak penjelasan berikut ini!

1. Kulit Normal

Jenis kulit ini tidak terlalu berminyak maupun terlalu kering dan jarang mengalami masalah kulit. Oleh karena itu, kalian bisa memilih facial wash yang lembut dan tidak mengandung bahan yang terlalu kuat dan dapat membersihkan wajah tanpa menghilangkan kelembapan alami kulit.

2. Kulit Kering

Kulit kering cenderung mengalami pengelupasan atau iritasi. Facial wash yang dapat memberikan kelembapan ekstra menjadi jenis facial wash yang cocok untuk tipe kulit ini. Hindari produk yang mengandung alkohol karena bisa membuat kulit menjadi semakin kering.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057//soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113//soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082//one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773//ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/611/3142798//soulyu_chewy_butter_pot_rahasia_glowing_generasi_multitasking_tanpa_ribet-Tu98_large.jpg
Soulyu Chewy Butter Pot, Rahasia Glowing Generasi Multitasking Tanpa Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/611/3134986//gunakan_chewy_blush_pertama_kali_ikuti_tips_mudah_ini-gGzD_large.jpg
Gunakan Chewy Blush Pertama Kali? Ikuti Tips Mudah Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement