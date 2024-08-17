Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Sebut Vape Mampu Tingkatkan Risiko Gagal Jantung, Ini Penjelasannya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |02:00 WIB
Dokter Sebut Vape Mampu Tingkatkan Risiko Gagal Jantung, Ini Penjelasannya
Bahaya vape bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

VAPE menjadi sesuatu yang tengah ramai diperbincangkan saat ini. Banyak orang menganggap vape sebagai pengganti rokok dan dianggap tak lebih berbahaya.

Padahal, sederet ancaman penyakit mengintai seseorang yang sering mengisap rokok elektrik alias vape. Salah satunya adalah ancaman risiko gagal jantung. Dokter Umum, dr. Adam Prabata melalui unggahan Instagram-nya, @adamprabata mengatakan berdasarkan penilitian kebiasaan vape bisa meningkatkan risiko gagal jantung pada seseorang.

Adam mengatakan peningkatan risiko gagal jantunh bagi para pengguna vape pun cukup tinggi yakni mencapai 19 persen.

“Peningkatannya itu bisa mencapai 19 persen lebih tinggi risikonya dibandingkan orang yang tidak pernah nge-vape,” kata Adam.

Melansir Unitu Point, Sabtu (17/8/2024) vape bisa menyebabkan timbunan kolesterol di arteri menjadi lebih tidak stabil dan lebih besar kemungkinannya untuk pecah. Jika hal ini terjadi, dapat menyebabkan terbentuknya gumpalan di pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke.

Vape

Dalam 30 menit penggunaan, vape dapat meningkatkan adrenalin, menyebabkan peningkatan tekanan darah dan detak jantung, yang berarti risiko serangan jantung lebih tinggi.

Gejala lainnya juga diungkap oleh Adam. Adam menjelaskan gagal jantung merupakan kondisi di mana jantung tidak bekerja secara optimal untuk memompa darah ke seluruh tubuh.

“Gejalanya antara lain sesak napas, sesak banget. Bahkan ganti baju aja sesak. Jantung berdebar-debar hingg kakinya bengkak,” kata Adam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement