Momen Khidmat Pengibaran Bendera Merah Putih di Akuarium Bawah Laut Sea World

ANCOL Taman Impian menggelar upacara memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia. Menariknya, upacara hari kemerdekaan ini berlangsung di akuarium bawah laut, Sea World, Sabtu (17/8/2024).

Sejak pukul 09.00 WIB pengunjung sudah mulai antre memasuki area Sea World. Mereka tak sabar untuk melihat berbagai biota laut yang ada di tempat ini.

Jelang upacara kemerdekaan, pengunjung sudah mulai memadati area akuarium utama. Mereka mencari posisi terbaik untuk melihat momentum bersejarah ini. Petugas yang ada di Sea World ini juga terlihat memberikan bendera merah putih kepada pengunjung anak-anak.

Pengibaran bendera pun dilakukan oleh lima penyelam profesional dari Sea World. Para penyelam ini lengkap mengenakan baju paskibraka berwarna putih.

(Foto: Syifa Fauziah/Okezone)

Selain pengibaran bendera, salah satu penyelam juga akan membacakan naskah proklamasi kemerdekaan RI yang disaksikan langsung oleh pengunjung. Setelah upacara bendera, Sea World Ancol juga mengibarkan bendera raksasa sebesar 7x3 meter.

Vice President PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Ari Kurniawan menjelaskan, Sea World Ancol selalu memiliki tradisi memperingati 17 Agustus yakni dengan pengibaran bendera merah putih di dalam akuarium.

“Kita libatkan 5 divers yang (bendera) dikibarkan jam 10.00 WIB dan penurunan bendera jam 15.00 WIB. Kita kibarkan bendera raksasa berukuran 7x3 meter dilakukan tiap tahun dan melinatkan pengunjung dengan harapan bisa memperingati 17 Agustus secara khidmat,” ujar Ari Kurniawan.