Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Rumah Pahlawan Tanpa Bintang di Rengasdengklok, Tonggak Sejarah Kemerdekaan Indonesia

Rizka Diputra , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |08:13 WIB
Intip Rumah Pahlawan Tanpa Bintang di Rengasdengklok, Tonggak Sejarah Kemerdekaan Indonesia
Rumah pengasingan Soekarno-Hatta di Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat (Foto : M Ibnu Khaza/ANTARA)
A
A
A

HUT ke-79 Republik Indonesia jadi momentum tepat mengenang perjuangan pahlawan dalam memerdekaan bangsa dan negara dari kaum penjajah. 

Tepat 79 tahun silam, sebuah rumah di kawasan Karawang, Jawa Barat, menjadi saksi bisu sejarah perjuangan penting kemerdekaan Indonesia. Ialah Rumah Proklamasi yang terletak di Rengasdengklok saat itu menjadi tempat para pemuda menyembunyikan tokoh proklamator Indonesia, Soekarno dan Mohammad Hatta.

Sejumlah pemuda tersebut di antaranya Soekarni, Wikana, Aidit dan Chaerul Saleh yang berasal dari perkumpulan Menteng 31.

Peristiwa ini terjadi pada 16 Agustus 1945 pukul 03.00. WIB, di mana Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Rumah Rengasdengklok(Foto: M Ibnu Khaza/ANTARA)

Rumah Rengasdengklok menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Sebab, bukan sekadar bangunan, ia melambangkan keterlibatan keturunan Tionghoa dalam mendukung kemerdekaan. Usut punya usut, rumah ini rupanya milik keturunan Tionghoa bernama Djiauw Kie Siong.

Bisa dibilang, ia merupakan pahlawan tanpa bintang atas jasanya menampung tokoh proklamator merumuskan proklamasi kemerdekaan RI.

Posisi bangunan rumah Rengasdengklok saat ini sudah bergeser. Awalnya rumah ini berada tepat di sisi tanggul Sungai Citarum. Tapi karena banjir besar melanda, lokasinya jadi pindah sektiar 20 meter.

Rumah berwarna hijau itu dihiasi berbagai gambar tokoh yang terlibat Peristiwa Rengasdengklok seperti Soekarno, Hatta, Wikana, Chaerul Saleh dan Achmad Soebarjo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/408/3070251/wolfs_lair_markas_rahasia_hitler_yang_hampir_mengubah_sejarah-SBxf_large.jpg
Wolf’s Lair, Destinasi Wisata Markas Rahasia Hitler yang Hampir Mengubah Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/408/3044962/ukiran_kuno_di_gubuk_tempat_lahir_halim_perdanakusuma-ykP6_large.JPG
Melihat Ukiran Kuno di Gubuk Tempat Lahir Pahlawan Nasional Halim Perdanakusuma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/408/3012590/intip-kemegahan-candi-sewu-tempat-dwi-sasono-rayakan-waisak-bareng-sophia-latjuba-dan-eva-celia-nHfg10YWdx.JPG
Intip Kemegahan Candi Sewu, Tempat Dwi Sasono Rayakan Waisak Bareng Sophia Latjuba dan Eva Celia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/406/3000298/mengenal-mancanagera-timur-wilayah-pecahan-kesultanan-mataram-pascatakluk-dari-voc-belanda-kd3iW3xrJY.JPG
Mengenal Mancanagera Timur, Wilayah Pecahan Kesultanan Mataram Pascatakluk dari VOC Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/406/2998579/mendut-buddhist-monastery-wisata-unik-gratisan-di-magelang-vibes-thailand-d0fQ2TZZva.JPG
Mendut Buddhist Monastery, Wisata Unik Gratisan di Magelang Vibes Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/406/2998220/mengenal-mpu-nambi-mahapatih-pertama-majapahit-sahabat-raden-wijaya-ahli-siasat-perang-88aguQq7s3.JPG
Mengenal Mpu Nambi, Mahapatih Pertama Majapahit Sahabat Raden Wijaya Ahli Siasat Perang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement