HOME WOMEN TRAVEL

Tarian Pulang Babang Khas Kepulauan Seribu Sambut Sandiaga di Pulau Pramuka, Apa Maknanya?

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |19:15 WIB
Tarian Pulang Babang Khas Kepulauan Seribu Sambut Sandiaga di Pulau Pramuka, Apa Maknanya?
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Lingkungan Administrasi Kepulauan Seribu tepatnya di desa wisata Pulau Pramuka, Sabtu (17/8/2024).

Kunjungan Sandi ke Pulau Pramuka juga dalam rangka memimpin upacara detik-detik proklamasi dalam momen HUT ke-79 kemerdekaaan RI.

Setelahnya, Sandi menyempatkan diri untuk snorkeling menjelahi keindahan dasar laut di Pulau Pramuka. Agenda itu juga menjadi bagian dari tinjauannya dalam mengembangkan potensi pariwisata Pulau Pramuka.

Tari Babang Pulang(Foto: Ravie Wardani/Okezone)

Setibanya di Pantai Sunrise, Sandi dan rombongan langsung disambut tarian Pulang Babang asli Kepulauan Seribu.
Tarian ini dimainkan oleh penari pria dan wanita dengan iringan musik khas melayu.

Dalam filosofinya, Tarian Pulang Babang bermakna sebagai wujud perayaan rasa syukur atas kepulangan para nelayan dari laut, membawa keberkahan yang sangat diharapkan oleh keluarga dan tetangga mereka.

 

Halaman:
1 2
      
