Masuk 50 Besar ADWI 2024, Sandiaga Puji Potensi Wisata Pulau Pramuka

PULAU Pramuka masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Hal ini pun dinilai bisa mendukung perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepulauan Seribu.

Untuk mencapai raihan ini, Pulau Pramuka sendiri bersaing dengan 60.000 desa wisata di Indonesia. Pulau Pramuka juga memiliki wisata air yang menakjubkan seperti keindahan terumbu karang hingga pesona hamparan mangrove. Ada juga kuliner lokal yang siap menggoyang lidah wisatawan.

Dalam tinjauannya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, juga telah menjajal sejumlah destinasi wisata di Pulau Pramuka.

Ia juga sempat melakukan snorkeling sambil mengibarkan bendera di laut terdalam Pulau Pramuka dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-79.

(Foto: Ravie Wardani/Okezone)

"Kita tadi sudah wisata sejarah, wisata bahari, penanaman terumbu karang, sudah melakukan pengibaran bendera di bawah ari terdalam, sedalam 15 meter," ucap Sandi, Sabtu (17/8/2024)

Lebih lanjut, dirinya mengaku bangga dengan capaian Pulau Pramuka yang masuk 50 besar desa wisata terbaik pada ajang ADWI 2024.

"Saya ingin mengucapkan selamat karena kepulauan seribu ini punya potensi memajukan pariwisata dan ekonomi, selain itu kita baru meresmikan Desa Wisata Pramuka sebagai salah satu desa terbaik dari ADWI 2024," tuturnya.