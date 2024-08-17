Serunya Turis Jepang Ikut Lomba Panjat Pinang di Ancol

GELARAN lomba panjat pinang yang diadakan oleh Ancol Taman Impian menarik perhatian banyak wisatawatan, tak hanya daam negeri tapi juga luar negeri.

Salah satunya adalah wisatawan asal Jepang bernama Kenta, yang sengaja datang ke Indonesia untuk mengikuti lomba 17 Agustusan di Ancol, Jakarta Utara.

“Teman saya memanggil untuk bermain (panjat pinang) untuk merayakan hari kemerdekaan dan menikmatinya,” ujar Kenta saat ditemui di lokasi.

Kenta mengatakan ini pertama kalinya dia mengikuti lomba panjat pinang. Menurutnya panjang pinang ini tidak terlalu sulit. “Setengah susah setengah bisa,” tambahnya.

(Foto: Syifa Fauziah/Okezone)

Tim Kenta sendiri berhasil mendapatkan semua hadiah yang ada di puncak pohon pinang. Namun dia mengatakan tidak akan membawa pulang hadiah tersebut.

“Enggak (bawa pulang), tentu saja,” katanya.

Di sisi lain, Humas Taman Impian Jaya Ancol, Aryadi Eko Nugroho mengatakan gelaran lomba 17 Agustusan di Ancol tahun ini lebih meriah dari tahun sebelumnya.