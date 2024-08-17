Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Serunya Turis Jepang Ikut Lomba Panjat Pinang di Ancol

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |18:55 WIB
Serunya Turis Jepang Ikut Lomba Panjat Pinang di Ancol
Turis Jepang ikut lomba panjat pinang di Ancol (Foto: Syifa Fauziah/Okezone)
A
A
A

GELARAN lomba panjat pinang yang diadakan oleh Ancol Taman Impian menarik perhatian banyak wisatawatan, tak hanya daam negeri tapi juga luar negeri.

Salah satunya adalah wisatawan asal Jepang bernama Kenta, yang sengaja datang ke Indonesia untuk mengikuti lomba 17 Agustusan di Ancol, Jakarta Utara.

“Teman saya memanggil untuk bermain (panjat pinang) untuk merayakan hari kemerdekaan dan menikmatinya,” ujar Kenta saat ditemui di lokasi.

Kenta mengatakan ini pertama kalinya dia mengikuti lomba panjat pinang. Menurutnya panjang pinang ini tidak terlalu sulit. “Setengah susah setengah bisa,” tambahnya.

Turis Jepang ikut lomba panjat pinang di Ancol(Foto: Syifa Fauziah/Okezone)

Tim Kenta sendiri berhasil mendapatkan semua hadiah yang ada di puncak pohon pinang. Namun dia mengatakan tidak akan membawa pulang hadiah tersebut.

“Enggak (bawa pulang), tentu saja,” katanya.

Di sisi lain, Humas Taman Impian Jaya Ancol, Aryadi Eko Nugroho mengatakan gelaran lomba 17 Agustusan di Ancol tahun ini lebih meriah dari tahun sebelumnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/25/3180818//ancol-wx9A_large.jpg
Destinasi Wisata Ancol Ajak Bank BUMN Tingkatkan Sektor Pariwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163331//gibran-B5ut_large.jpg
Keseruan Gibran Nonton Lomba Panjat Pinang di Kalimalang, Tertawa Melihat Peserta Jatuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163313//gibran-xk6t_large.jpg
Gibran Nonton Lomba Panjat Pinang di Kalimalang, Beri Hadiah Utama Sepeda Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155343//cak_lontong-qytD_large.JPG
Jadi Komisaris Ancol, Cak Lontong Tak Mau Merasa Paling Pintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3141959//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-dkZY_large.jpg
Pramono Bakal Bikin JPO Sepanjang 300 Meter Sambungkan JIS ke Ancol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/320/3135397//cak_lontong-cvrh_large.jpg
Menghitung Gaji Cak Lontong Jadi Komisaris Ancol, Lebih Besar Dibanding Komedian?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement