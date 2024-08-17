36.000 Pengunjung Serbu Ancol di Momen Libur HUT Ke-79 RI

MOMEN Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati liburan di beberapa tempat wisata di Jakarta. Salah satunya adalah Ancol yang menjadi destinasi wisata favorit, khususnya warga Jabodetabek.

Humas Taman Impian Jaya Ancol, Aryadi Eko Nugroho mengatakan sebanyak 36 ribu pengunjung padati area Ancol, Jakarta Utara hari ini.

“Target kita 80 ribu pengunjung selama 17 dan 18 Agustus 2024,” ujar Eko, Sabtu (17/8/2024).

Dari pantauan di lokasi, terlihat pengunjung memadati beberapa area, seperti Pantai Carnaval, Dufan, Sea World, Jakarta Bird Land, hingga Pantai Festival.

(Foto: Syifa Fauziah/Okezone)

Di area Pantai Festival sendiri, terlihat banyak pengunjung yang piknik di bawah pohon rindah. Beberapa dari mereka mengajak buah hatinya untuk berenang di pantai. Ada juga yang menikmati suasana Ancol dengan keliling naik kapal.

Seperti halnya dengan keluarga asal Malang satu ini yang memutuskan untuk menikmati libur HUT ke-79 RI di Ancol. Bobby mengatakan, kedatangannya ke Ancol ini sekaligus menghabiskan waktu bersama keluarga.