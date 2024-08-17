Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

36.000 Pengunjung Serbu Ancol di Momen Libur HUT Ke-79 RI

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |17:16 WIB
36.000 Pengunjung Serbu Ancol di Momen Libur HUT Ke-79 RI
Pantai Ancol di Jakarta Utara (Foto: Syifa Fauziah/Okezone)
A
A
A

MOMEN Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati liburan di beberapa tempat wisata di Jakarta. Salah satunya adalah Ancol yang menjadi destinasi wisata favorit, khususnya warga Jabodetabek. 

Humas Taman Impian Jaya Ancol, Aryadi Eko Nugroho mengatakan sebanyak 36 ribu pengunjung padati area Ancol, Jakarta Utara hari ini.

“Target kita 80 ribu pengunjung selama 17 dan 18 Agustus 2024,” ujar Eko, Sabtu (17/8/2024). 

Dari pantauan di lokasi, terlihat pengunjung memadati beberapa area, seperti Pantai Carnaval, Dufan, Sea World, Jakarta Bird Land, hingga Pantai Festival.

Pengunjung Ancol(Foto: Syifa Fauziah/Okezone)

Di area Pantai Festival sendiri, terlihat banyak pengunjung yang piknik di bawah pohon rindah. Beberapa dari mereka mengajak buah hatinya untuk berenang di pantai. Ada juga yang menikmati suasana Ancol dengan keliling naik kapal. 

Seperti halnya dengan keluarga asal Malang satu ini yang memutuskan untuk menikmati libur HUT ke-79 RI di Ancol. Bobby mengatakan, kedatangannya ke Ancol ini sekaligus menghabiskan waktu bersama keluarga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/25/3180818//ancol-wx9A_large.jpg
Destinasi Wisata Ancol Ajak Bank BUMN Tingkatkan Sektor Pariwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155343//cak_lontong-qytD_large.JPG
Jadi Komisaris Ancol, Cak Lontong Tak Mau Merasa Paling Pintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914//monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3141959//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-dkZY_large.jpg
Pramono Bakal Bikin JPO Sepanjang 300 Meter Sambungkan JIS ke Ancol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/320/3135397//cak_lontong-cvrh_large.jpg
Menghitung Gaji Cak Lontong Jadi Komisaris Ancol, Lebih Besar Dibanding Komedian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/320/3134889//gaji-qW8v_large.jpg
Perbandingan Gaji Cak Lontong sebagai Komisaris Ancol dan Komedian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement