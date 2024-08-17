Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Lagu Tanah Airku Menggema di Korea, Netizen: Merinding Sampai ke Badan!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |13:24 WIB
Viral Lagu Tanah Airku Menggema di Korea, Netizen: Merinding Sampai ke Badan!
WNI di Korea Selatan nyanyikan lagu 'Tanah Airku' rayakan HUT ke-79 RI (Foto: TikTok/@c_juwandoko)
A
A
A

SEMARAK perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI tidak hanya terasa di berbagai penjuru daerah Tanah Air, namun juga sampai ke berbagai belahan dunia.

Salah satunya yakni di Seoul, Korea Selatan. Misalnya, momen ketika Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negeri ginseng tersebut berkumpul dalam suatu acara sambil kompak menyanyikan lagu 'Tanah Airku'.

Momen tersebut tampak diabadikan dalam sebuah video dan pertama kali diunggah di akun TikTok @c_juwandoko, dan viral baru-baru ini. Tak hanya gerombolan WNI, beberapa penduduk lokal juga tampak tak kalah antusias menyaksikan momen tersebut.

Beberapa WNI berpakaian adat khas Ponorogo yang berada di atas panggung juga terlihat turut membentangkan bendera merah putih saat lagu 'Tanah Airku' itu kompak dinyanyikan.

WNI di Korsel rayakan HUT ke-79 RI(Foto: TikTok/@c_juwandoko)

Sontak, hal tersebut sukses menciptakan suasana haru, sekaligus membangkitkan rasa nasionalisme WNI yang tengah berada di sana. Video tersebut lantas viral di berbagai platform media sosial.

Banyak warganet yang ikut bangga sekaligus dibuat merinding dengan video yang menampilkan momen langka ketika para WNI di Korea Selatan berkumpul dan menyanyikan salah satu lagu nasional ciptaan Ibu Sud itu.

Bahkan, ada juga salah satu warganet yang mengaku menjadi salah satu WNI yang turut hadir di sana, dan merasakan langsung momen haru tersebut.

"Lagu ini kalau dinyanyiin di negara orang merindingnya ke badan," ujar @jen***

 

