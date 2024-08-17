Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga: Banyak Pekerjaan Rumah Harus Dituntaskan demi Capai Indonesia Emas 2045

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |11:32 WIB
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Wiwie Heriyani/Okezone)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan harapannya di momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang jatuh pada hari ini, Sabtu (17/8/2024).

Sandi mengatakan, sebagaimana telah disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), memasuki usia 79 tahun, Indonesia telah banyak meraih pencapaian. Namun, menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah alias PR yang harus segera dituntaskan demi bisa mencapai Indonesia Emas 2045. 

“Seperti yang disampaikan Pak Presiden, banyak pencapaian yang harus kita syukuri, tapi juga banyak pekerjaan rumah yang harus kita perbaiki, harus kita tuntaskan, untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” kata Sandi saat diwawancara wartawan di lapangan Kantor Kemenparekraf, Jakarta Pusat.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo(Foto: Wiwie Heriyani/Okezone)

Menurut dia, salah satu PR yang harus dituntaskan adalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).

“Terutama, yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat harus terus kita ciptakan lapangan pekerjaan, melalui berbagai sektor termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif,” terangnya.

“Dan juga untuk sektor-sektor yang banyak menjadi hajat hidup orang banyak, ini yang harus kita sama-sama membenahi dan di bawah pemerintahan selanjutnya, semakin kita tunjukkan persatuan menyambut Indonesia Emas,” imbuh mantan Wagub Jakarta ini. 

 

