Gagahnya Sandiaga Uno Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 RI di Pulau Pramuka

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menggelar upacara detik-detik Proklamasi di lingkungan administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta, pada Sabtu (17/8/2024).

Sandiaga tiba di lapangan upacara pada pukul 10.00 WIB. Sandi hadir dalam upacara hari ini sebagai Inspektur Upacara.

Sandi tampil gagah dengan balutan baju adat Dayak Kalimantan Timur lengkap dengan topi berhias bulu Merak dan serta membawa sebilah Mandau ditangannya.

Adapun peserta upacara terdiri dari pasukan Satpol PP, petugas Damkar, ASN (Aparatur Sipil Negera), hingga Siswa SMA dan SMK setempat.

(Foto: Ravie Wardani/Okezone)

Banyak di antara peserta upacara dari kalangan ASN juga menggunakan baju adat yakni dari Betawi. Sementara pasukan Satpol PP tampak gagah mengenakan baju ala patriot perang.

Pada kesempatan itu, Sandi juga memimpin ratusan peserta upacara untuk mengeningkan cipta guna mengenang jasa para pahlawan bangsa.

"Untuk mengenang jasa para pahlawan Indonesia, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai," kata Sandi.