Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Gagahnya Sandiaga Uno Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 RI di Pulau Pramuka

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |11:04 WIB
Gagahnya Sandiaga Uno Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 RI di Pulau Pramuka
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menggelar upacara detik-detik Proklamasi di lingkungan administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta, pada Sabtu (17/8/2024).

Sandiaga tiba di lapangan upacara pada pukul 10.00 WIB. Sandi hadir dalam upacara hari ini sebagai Inspektur Upacara.
Sandi tampil gagah dengan balutan baju adat Dayak Kalimantan Timur lengkap dengan topi berhias bulu Merak dan serta membawa sebilah Mandau ditangannya. 

Adapun peserta upacara terdiri dari pasukan Satpol PP, petugas Damkar, ASN (Aparatur Sipil Negera), hingga Siswa SMA dan SMK setempat.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno(Foto: Ravie Wardani/Okezone)

Banyak di antara peserta upacara dari kalangan ASN juga menggunakan baju adat yakni dari Betawi. Sementara pasukan Satpol PP tampak gagah mengenakan baju ala patriot perang.

Pada kesempatan itu, Sandi juga memimpin ratusan peserta upacara untuk mengeningkan cipta guna mengenang jasa para pahlawan bangsa. 

"Untuk mengenang jasa para pahlawan Indonesia, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai,"  kata Sandi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182370//sandi-3hgL_large.jpg
Gandeng MNC Peduli, Sandiaga Uno Optimistis UMKM Desa Lebih Terpromosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544//sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175760//tim_sar_saat_mencari_korban_tenggelam-oxDR_large.jpg
Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 1 Orang Tewas dan 7 Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/206/3162338//merah_putih_one_for_all-Itr3_large.JPG
Ramai Dikritik, Kemenparekraf Buka Suara soal Film Animasi Merah Putih: One For All
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/57/3158686//kemenparekraf_dan_canva_menandatangani_mou_kemitraan-wsUM_large.jpeg
Gandeng Canva, Kemenparekraf Dorong Inovasi dan Majukan Ekonomi Digital Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152686//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-lA7d_large.jpg
Pramono Pastikan Fasilitas Kesehatan hingga Kapal Medis di Kepulauan Seribu Cukup Baik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement