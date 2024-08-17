Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Angela Tanoesoedibjo Dampingi Sandiaga Serahkan Anugerah Satya Lencana Kepariwisataan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |10:26 WIB
Angela Tanoesoedibjo Dampingi Sandiaga Serahkan Anugerah Satya Lencana Kepariwisataan
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo (Foto: Wiwie Heriyani/Okezone)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo turut mendampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno saat memberikan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Kepariwisataan di sela-sela momen upaca bendera di Kantor Kemenparekraf, Sabtu (17/8/2024). 

Pada kesempatan itu, Sandi dan Angela memberikan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Kepariwisataan yang diberikan kepada sejumlah nama pegawai Kemenparekraf RI.

Penganugerahan tersebut diberikan atas jasa yang besar dan prestasi luar biasa mereka dalam meningkatkan pembangunan kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan, yang dibuktikan dengan fakta yang konkret dalam beberapa tahun secara terus-menerus.

Selain itu, keduanya juga memberikan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Yakni penghargaan kepada PNS yang bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10, 20, dan 30 tahun.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo(Foto: Wiwie Heriyani/Okezone)

Pemilihan sederet nama penerima penganugerahan tersebut dilakukan melalui tahapan seleksi Kemenparekraf untuk diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baru kemudian oleh presiden ditetapkan nama-nama tersebut sebagai penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Kepariwisataan. 

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh pegawai penerima penghargaan tanda jasa Satya Lencana Karya Satya. Terima kasih atas dedikasi, kontribusi, dan pengabdian dan telah menerapkan prinsip kerja 4AS yakni Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, dan Kerja Ikhlas,” kata Sandi. 

“Juga selamat kepada penerima Satya Lencana Kepariwisataan atas dedikasinya yang luar biasa, atas nama pemerintah Republik Indonesia saya mengucapkan beribu terima kasih. Dirgahayu RI ke-79, Merdeka!” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184902//ceo_inews_media_group_angela_tanoesoedibjo-kG3S_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: APN 2025 Jadi Inspirasi Anak Muda dalam Pembangunan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184898//ceo_inews_media_group_angela_tanoesoedibjo-yZ7E_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: Media Kunci Jaga Persatuan di Era Hoaks Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184873//angela-4J95_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Soroti Hoaks: Menyebar Enam Kali Lebih Cepat daripada Fakta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182377//angela-HqZK_large.jpg
MNC Peduli Dorong UMKM Desa Naik Kelas Lewat Golden Pitch 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182371//angela-5SuK_large.jpg
Kisah UMKM Ikut Desa Emas, Kini Lebih Percaya Diri dan Tembus Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182374//angela-3UX5_large.jpg
UMKM Akses Pasar Ekspor, Angela Tanoesoedibjo: Ini Konkret dan Perlu Terus Dilanjutkan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement