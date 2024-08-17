Angela Tanoesoedibjo Dampingi Sandiaga Serahkan Anugerah Satya Lencana Kepariwisataan

WAKIL Menteri Pariwisata (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo turut mendampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno saat memberikan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Kepariwisataan di sela-sela momen upaca bendera di Kantor Kemenparekraf, Sabtu (17/8/2024).

Pada kesempatan itu, Sandi dan Angela memberikan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Kepariwisataan yang diberikan kepada sejumlah nama pegawai Kemenparekraf RI.

Penganugerahan tersebut diberikan atas jasa yang besar dan prestasi luar biasa mereka dalam meningkatkan pembangunan kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan, yang dibuktikan dengan fakta yang konkret dalam beberapa tahun secara terus-menerus.

Selain itu, keduanya juga memberikan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Yakni penghargaan kepada PNS yang bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10, 20, dan 30 tahun.

(Foto: Wiwie Heriyani/Okezone)

Pemilihan sederet nama penerima penganugerahan tersebut dilakukan melalui tahapan seleksi Kemenparekraf untuk diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baru kemudian oleh presiden ditetapkan nama-nama tersebut sebagai penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Kepariwisataan.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh pegawai penerima penghargaan tanda jasa Satya Lencana Karya Satya. Terima kasih atas dedikasi, kontribusi, dan pengabdian dan telah menerapkan prinsip kerja 4AS yakni Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, dan Kerja Ikhlas,” kata Sandi.

“Juga selamat kepada penerima Satya Lencana Kepariwisataan atas dedikasinya yang luar biasa, atas nama pemerintah Republik Indonesia saya mengucapkan beribu terima kasih. Dirgahayu RI ke-79, Merdeka!” lanjutnya.