HOME WOMEN TRAVEL

Upacara HUT RI Terakhir di Kemenparekraf, Sandiaga dan Angela Tanoesoedibjo Kompak Pamit

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |10:17 WIB
Upacara HUT RI Terakhir di Kemenparekraf, Sandiaga dan Angela Tanoesoedibjo Kompak Pamit
Sandiaga Uno dan Angela Tanoesoedibjo berpamitan di kantor Kemenparekraf (Foto: Wiwie Heriyani/Okezone)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), menggelar upacara dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2024 di lapangan Kemenparekraf, Jakarta Pusat.

Upacara dimulai pada pukul 07.00 WIB, dipimpin langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno.

Upacara HUT Ke-79 RI ini menjadi momen upacara tujuh belasan bagi Sandiaga Uno dan Wakil Menteri Pariwisata (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo. 

Dalam sambutannya di momen upacara terakhirnya tersebut, Sandiaga dan Angela lantas berpamitan kepada para jajaran Kemenparekraf yang menjadi peserta upacara. 

Sandiaga dan Angela pamitan di Kemenparekraf(Foto: Wiwie Heriyani/Okezone)

“Menggenapi tugas saya dan Mbak Wamen, maka izinkan kami undur diri karena ini mungkin menjadi momen 17 Agustusan terakhir kami,” ungkap Sandi.

Ia dan Angela juga memberi ungkapan terima kasihnya kepada para insan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif selama masa jabatannya di Kemenparekraf. Mereka juga turut mengungkapkan permohonan maaf. 

 

Halaman:
1 2
      
