HOME WOMEN FOOD

Resep Kue Batik Tanpa Oven, Cocok untuk Kumpul Keluarga di Hari Kemerdekaan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |19:00 WIB
Resep Kue Batik Tanpa Oven, Cocok untuk Kumpul Keluarga di Hari Kemerdekaan
Resep Kue Batik Tanpa Oven (Foto: Tangkapan layar YouTube Cooking With Hel)
A
A
A

PERAYAAN 17 Agustus ini menjadi momentum yang dinantikan seluruh masyarakat Indonesia. Beragam kegiatan seru dilakukan sebagai bentuk memeriahkan hari kemerdekaan.

Selain lomba-lomba, Anda juga bisa ikut memeriahkan momen 17 Agustus dengan membuat kudapan bertema Indonesia. Salah satunya membuat snack yakni kue batik yang simple dan mudah.

Kue ini bisa Anda buat dengan mudah di rumah, termasuk bila tak memiliki oven lho! Bahan-bahan yang dibutuhkan juga sangat mudah. Penasaran, bagaimana cara membuat kue Batik yang mudah tanpa oven dan cocok disantap di perayaan 17 Agustus ini? Yuk simak resepnya, dikutip dari kanal YouTube, Cooking With Hel, Sabtu (17/8/2024)

Bahan-bahan:

1 bungkus (230 gr) biskuit marie (pecah menjadi 3-4 bagian)

200 gr mentega tawar (bisa diganti margarin)

2 bungkus (80 gr) susu kental manis

120 gr coklat bubuk

sejumput garam (skip jika pakai margarin)

1 sdt pasta vanili

Resep Kue Batik Tanpa Oven (Foto: YouTube Cooking With Hel)
Resep Kue Batik Tanpa Oven (Foto: YouTube Cooking With Hel)

Ganache:

175 gr dark cooking chocolate (DCC)

175 ml krim kocok cair

15 gr mentega tawar

 

