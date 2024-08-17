Pesona Keren Isyana Berbusana Tradisional di Pagelaran Sabang - Marauke

ISYANA Sarasvati dikenal sebagai salah satu sosok penyanyi, yang bukan hanya punya kemampuan vokal mumpuni, namun juga tampilan gaya fashion yang selalu menarik perhatian.

Salah satu contohnya bisa dilihat lewat penampilan Isyana di gelara acara Pagelaran Sabang - Marauke baru-baru ini. Tampil sebagai bintang teater, ia membawakan beberapa lagu daerah dengan nuansa orkestra ditambah dengan penampilan kerennya dalam balutan berbagai busana tradisional Indonesia. Penasaran? Berikut ulasannya, sebagaimana dihimpun Okezone, Sabtu (17/8/2024)

1. Kebaya putih: Beginilah penampilan Isyana Sarasvati saat menjadi Fatmawati Soekarno.

Ia tampak cantik dan mempesona dengan kebaya brokat warna putih dipadu dengan kain Songket merah, dan kerudung putih.