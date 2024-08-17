Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pesona Keren Isyana Berbusana Tradisional di Pagelaran Sabang - Marauke

Anisya Putri Fadhilah , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |19:15 WIB
Pesona Keren Isyana Berbusana Tradisional di Pagelaran Sabang - Marauke
Pesona Isyana Berbusana Tradisional di Pagelaran Sabang - Marauke (Foto: Instagram @isyanasarasvati)
A
A
A

ISYANA Sarasvati dikenal sebagai salah satu sosok penyanyi, yang bukan hanya punya kemampuan vokal mumpuni, namun juga tampilan gaya fashion yang selalu menarik perhatian.

Salah satu contohnya bisa dilihat lewat penampilan Isyana di gelara acara Pagelaran Sabang - Marauke baru-baru ini. Tampil sebagai bintang teater, ia membawakan beberapa lagu daerah dengan nuansa orkestra ditambah dengan penampilan kerennya dalam balutan berbagai busana  tradisional Indonesia. Penasaran?  Berikut ulasannya, sebagaimana dihimpun Okezone, Sabtu (17/8/2024)

1. Kebaya putih: Beginilah penampilan Isyana Sarasvati saat menjadi Fatmawati Soekarno. 

Foto: Okezone/ Anisya

Ia tampak cantik dan mempesona dengan kebaya brokat warna putih dipadu dengan kain Songket merah, dan kerudung putih.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
