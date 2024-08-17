Gaya Serupa tapi Tak Sama Kaesang dan Erina Gudono di Upacara HUT Ke-79 RI

Gaya Serupa tapi Tak Sama Kaesang dan Erina Gudono di Upacara HUT Ke-79 RI (Foto: Instagram @kaesangp)

KAESANG Pangarep dan Erina Gudono kompak mengenakan pakaian adat saat menghadiri acara peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu (17/8/2024)

Pasangan suami istri tersebut mengenakan pakaian adat dengan warna yang senada yakni merah dan merah muda, meski pun baju adat yang mereka pakai tidaklah sama.

Kaesang mengenakan pakaian adat Dayak Ngaju, yang tampak telah dimodifikasi dengan unsur modern lengkap dengan ikat kepala yang dihiasi bulu serta hiasan di lengan.

Hiasan lengan tersebut memiliki bulu-bulu burung dengan warna yang cerah, dari biru, kuning, dan juga merah. Kaesang juga terlihat mengenakan sejumlah kalung tali yang menambah kesan etnik.

Foto: Youtube Sekretariat Presiden

Sementara Erina yang kehamilannya semakin membesar, mengenakan pakaian adat Bodo yang berasal dari suku Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Motif bunga dan daun yang melekat menambah cantik calon ibu muda tersebut.

Erina juga tak ketinggalan mengenakan aksesoris pelengkap seperti Saloko Pinang Goyang yang merupakan aksesoris kepala seperti mahkota, anting, hingga gelang tabung khas Bugis yang disebut ponto.

(Rizky Pradita Ananda)