HOME WOMEN FASHION

Kisah di Balik Baju Adat Dayak Kalimantan Timur Sandiaga Uno saat Upacara di Pulau Pramuka

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |17:00 WIB
Kisah di Balik Baju Adat Dayak Kalimantan Timur Sandiaga Uno saat Upacara di Pulau Pramuka
Kisah di Balik Baju Adat Dayak Kalimantan Timur Sandiaga Uno saat Upacara di Pulau Pramuka (Foto: MPI/ Ravie)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, mengungkap alasan mengenakan baju adat Dayak Kalimantan Timur saat memimpim upacara HUT RI ke-79 di Pulau Pramuka, hari ini,  Sabtu (17/8/2024)


Dalam kesempatan ini, Sandi menjalankan tugas sebagai inspektur upacara di hadapan peserta dari berbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari ASN (Aparatur Sipil Negara) hingga siswa SMA dan SMK setempat.


Penampilan Sandi pun menjadi sorotan, ia terlihat gagah dalam balutan busana adat Dayak Kalimantan Timur lengkap dengan topi berhias bulu Merak lengkap dengan sebilah Mandau.
 


Rupanya, baju adat tersebut menyimpan kenangan bagi Sandi. Ia menuturkan, ia mendapatkan baju itu langsung dari masyarakat suku Dayak saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Derawan, Kabupaten Barau, Kalimantan Timur.

Foto: MPI/ Ravie
Foto: MPI/ Ravie



"Saya mendapatnya langsung dari Kabupaten Berau saat kunjungan terakhir ke Desa Wisata Derawan dan Maratua," kata Sandiaga Uno kepada awak media.

 

Halaman:
1 2
      
