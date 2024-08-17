Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Visual Cantik Cinta Laura Berbalut Wastra Nusantara Rayakan HUT Ke-79 RI dan Ultah ke-31

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |18:00 WIB
4 Visual Cantik Cinta Laura Berbalut Wastra Nusantara Rayakan HUT Ke-79 RI dan Ultah ke-31
Visual Cantik Cinta Laura Berbalut Wastra Nusantara (Foto: Instagram @claurakiehl)
PERAYAAN HUT Ke-79 RI hari ini, Sabtu (17/8/2024) dirayakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tak terkecuali oleh artis dan penyanyi terkenal,  Cinta Laura, apalagi hari ini juga bertepatan dengan momen perayaan hari ulang tahunnya.

Momentum HUT ke-79 RI dan ulang tahunnya yang ke 31 tahun hari ini, dirayakan Cinta lewat beberapa potret penampilan sebagai perempuan Indonesia dengan wastra Nusantara. Berikut beberapa potretnya, dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @claurakiehl, Sabtu (17/8/2024)

1.Tampil cantik dengan wastra: Meski berdarah campuran Indonesia-Jerman,  Cinta Laura merupakan salah satu sosok artis yang selalu konsisten tampil dengan wastra Nusantara di momen Kemerdekaan Indonesia.

Cinta laura (Foto: Instagram @claurakiehl)

Di tahun ini, Cinta memilih memamerkan penampilannya dalam balutan padu padan kain wastra berupa atasan kain kemben warna maroon yang dipadukan dengan bawahan kain motif Batik dengan perpaduan warna coklat dan merah.

2. Ultah ke-31: Selain memberikan ucapan HUT Ke-79 RI, warganet lantas turut memberikan ucapan ulang tahun kepada Cinta Laura yang hari ini genap berusia 31 tahun.

Cinta laura (Foto: Instagram @claurakiehl)

"Selamat ulang tahun wanita hebat dan selamat hari kemerdekaan indonesia," ujar @pat***

"Selamat hari kemerdekaan indonesia, selamat ulang tahun cintaa," timpal @sit***

 

