Ini Dia 6 Pemenang Baju Adat Terbaik Hut Ke-79 RI di IKN

SELAIN pengibaran bendera Merah Putih oleh para paskibraka, lomba pamilihan busana adat terbaik jadi salah satu momentum yang dinantikan di setiap acara upacara kemerdekaan 17 Agustus.

Spesial di perayaan HUT RI tahun 2024, pemilihan tersebut kini diadakan saat upacara di Ibu Kota Nusantara, (IKN), Kalimantan Timur.

Enam tamu undangan di upacara 17 Agustus di IKN ini pun terpilih menjadi pemenang busana terbaik. Para peserta terlihat begitu total dan berdandan maksimal, mengenakan baju adat dari berbagai daerah. Alhasil, berhasil menyita perhatian sehingga sukses memenangkan baju adat terbaik di upacara 17 Agustus 2024 perdana di IKN.

Para pemenang tersebut ialah Donna Chandra Ginting, Muaiffah Yuliana, Abi Manyuarliandito, Uswatun, Edi Sofyan, dan Lilis Suryani. Mereka mengenakan baju adat dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari baju adat Dayak Kalimantan, Palembang, hingga Lampung.

Pemenang Busana Terbaik di Hut Ke-79 RI di IKN (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

Baju adat mereka begitu elegan dan totalitas. Bahkan ada peserta pemenang yang turut memakai suntiang dalam balutan busana adat di momentum upacara kemerdekaan ini.

Tak hanya sekedar spektakuler dan eye catching, kriteria pemenang pun didasari dari elemen tradisional dipadukan dengan relevan trend kontemporer, serta mempertimbangkan bahan tradisional dan modern secara efektif.

Keenam tamu undangan ini pun maju ke depan dan bersalaman serta mendapat ucapan selamat dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Take hanya itu, para pemenang ini juga mendapat hadiah spesial yakni masing-masing satu unit sepeda, yang menjadi hadiah tahunan di setiap momen upacara kenegaraan HUT RI.

(Rizky Pradita Ananda)