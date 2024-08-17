Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Filosofi Baju Adat Kustin Kalimantan Timur yang Dipakai Jokowi dan Iriana saat Upacara HUT Ke-79 RI

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |12:30 WIB
Filosofi Baju Adat Kustin Kalimantan Timur yang Dipakai Jokowi dan Iriana saat Upacara HUT Ke-79 RI
Filosofi Baju Adat Kustin Kalimantan Timur yang Dipakai Jokowi dan Iriana saat Upacara HUT Ke-79 RI (Foto: Youtube Setpres RI)
A
A
A

PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) tampil dengan baju adat Kalimantan Timur, Kustin saat memimpin Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu, (17/8/2024)

Jokowi tampak mengenakan satu set baju adat dengan warna dominan hitam dan terbuat dari kain beludru atau velvet tersebut.  Bagian kerah dan lengan baju adat yang dikenakan Jokowi dan Iriana dihiasi detail ukiran emas, dipadukan bersama asesoris kepala yang juga tampak berbahan bludru dengan sentuhan warna emas.

Foto: Youtube Sekretariat Presiden
Foto: Youtube Sekretariat Presiden

Seperti banyak baju adat lainnya, ada filosofi di balik baju adat Kustin dari Kalimantan Timur ini. Baju kustin adalah pakaian adat Kalimantan Timur yang berasal dari suku Kutai, sama halnya seperti baju takwo dan baju miskat.

Baju adat Kustin sendiri merupakan warisan kesultanan Kutai, merupakan pakaian adat Kalimantan Timur yang biasa digunakan sebagai baju pengantin yang terbuat dari bahan beludru berwarna hitam dan lengan panjang. 

Foto: Youtube Sekretariat Presiden
Foto: Youtube Sekretariat Presiden

Kustin laki-laki di bagian kerah, dada dan lengannya berhiaskan pasmen. Sementara bawahannya berupa celana panjang menyesuaikan warna baju dan dilapisi dodot di bagian luar yang menjuntai hingga ke tumit di bagian belakang dan hingga ke lutut di bagian depan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166723//kreasi_anak-giam_large.jpg
Dik Doank Yakin Kreasi Anak untuk Negeri Perkuat Kedekatan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/622/3165509//uang_baru-Hw5t_large.jpg
Viral Uang Baru Rp80.000 dan Rp250 Ribu, Fakta atau Hoaks?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/65/3165239//mnc_univeristy-CJPE_large.jpg
Kolaborasi MNC University dan SMAN 94 Jakarta Lewat Semarak HUT RI ke-80
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/338/3165059//anies_baswedan_saat_tarik_tambang_rakit_di_waduk-jXT6_large.jpg
Demi Kemenangan! Anies Rela Nyemplung Waduk saat Tarik Tambang Rakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298//cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164292//arumi-6Q30_large.jpg
Arumi Bachsin Menang Kostum Terbaik dan Bawa Pulang Kambing: Senang Sekali!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement