HOME WOMEN FASHION

Gaya OOTD Prabowo Pakai Busana Adat Bangsawan Betawi saat Upacara HUT ke-79 RI di IKN

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |11:27 WIB
Gaya OOTD Prabowo Pakai Busana Adat Bangsawan Betawi saat Upacara HUT ke-79 RI di IKN
Gaya OOTD Prabowo Pakai Busana Adat Bangsawan Betawi Hadiri Upacara 17 Agustus di IKN (Foto: Tangkapan layar Youtube Setpres RI)
A
A
A

PRESIDEN terpilih, Prabowo Subianto turut hadir di perhelatan upacara peringatan HUT ke-79 RI yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan pada pagi ini, Sabtu (17/8/2024)

Prabowo datang dengan mengenakan pakaian adat khas Betawi. Duduk di samping Presiden Joko Widodo (Jokowi), busana adat yang dikenakan merupakan pakaian adat bangsawan Betawi, yakni Ujung Serong, dengan atasan dan bawahan berwarna hitam yang dilengkapi dengan kain Batik serta hiasan kuku macan di saku jas.

Foto: Youtube Sekretariat Presiden
Foto: Youtube Sekretariat Presiden

Dalam kebudayaan Betawi, busana Ujung Serong sendiri sering kali dikenakan oleh para tetua adat, tokoh masyarakat, dan pria dewasa dalam acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau saat menghadiri gelaran acara resmi lainnya.

Pakaian adat Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-79 RI IKN ini mirip dengan yang dikenakan Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR yang digelar Jumat (16/8/2024), meski ada sedikit perbedaan.

Tidak seperti penampilan Jokowi kemarin yang mengenakan penutup kepala berupa songkok hitam, Prabowo terlihat mengenakan blangkon Betawi berwarna coklat.

Kain Batik coklat yang terikat di pinggangnya pun terlihat lebih panjang menjuntai ke bawah, sementara pada penampilan Jokowi kemarin kain Batik yang dikenakan disematkan di posisi lebih ke tubuh bagian atas.

(Rizky Pradita Ananda)

      
