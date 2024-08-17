Advertisement
FASHION

Gibran Rakabuming dan Jan Ethes Kompak Pakai Baju Adat Papua di Upacara HUT RI Ke-79

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |10:16 WIB
Gibran Rakabuming dan Jan Ethes Kompak Pakai Baju Adat Papua di Upacara HUT RI Ke-79
Gibran dan Jan Ethes Kompak Pakai Baju Adat Papua di Upacara HUT RI Ke-79 (Foto: Tangkapan layar Youtube)
A
A
A

WAKIL  Presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming hadir di upacara kemerdekaan HUT RI Ke-79 di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (17/8/2024), menghadiri upacara HUT RI perdana  setelah dirinya terpilih sebagai pemenang pemilu, Gibran tampil menarik perhatian.

Gibran yang hadir mengajak sang putra sulung, Jan Ethes, menjadi sorotan lantaran mengenakan busana adat Papua di momen upacara 17 Agustus ini. Keduanya kompak mengenakan busana adat Papua lengkap dengan asesoris rumbai di kepala.

Dalam peringatan HUT ke-79 RI ini, Gibran dan Jan Ethes mengenakan baju adat Papua yang didominasi warna coklat lengkap dengan asesoris kalung gading. Ada pula perpaduan kain coklat motif bergaris yang turut menghiasi busana Gibran. 

Foto: Dok MPI
Foto: Dok MPI

Gibran dan Jan Ethes juga kompak mengenakan asesoris rumbai di kepala dan semakin memberikan budaya Papua yang kental. Hiasan kepala tersebut menyerupai mahkota dan umumnya terbuat dari bulu burung Kasuari. Selain itu, bahkan keduanya juga membawa tombak papua yang menambah nuansa khas kultur akan Papua.

Sebagai informasi, Gibran menghadiri upacara 17 Agustus di Istana Negara, Jakarta bersama Wakil Presiden, Ma’ruf Amin. Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo diketahui menghadiri upacara Hari Kemerdekaan langsung dari Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

(Rizky Pradita Ananda)

      
