HOME WOMEN LIFE

Monica Sembiring Beberkan Tantangan Tersulit di Karantina Miss Indonesia 2024

Resi Safitri , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |20:00 WIB
Monica Sembiring Beberkan Tantangan Tersulit di Karantina Miss Indonesia 2024
Monica Sembiring Beberkan Tantangan Tersulit di Karantina Miss Indonesia 2024 (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
USAI dinobatkan sebagai pemenang ajang kecantikan bergengsi Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring kini tengah bersiap untuk mewakili Indonesia dalam ajang Miss World 2024. 

Bersaing dengan puluhan wanita Indonesia yang juga sama cantik, pintar dan berbakat. Proses Monica jadi wanita pilihan Indonesia bukanlah perjalanan yang mudah, banyak tantangan yang harus wanita cantik itu lalui, dari mulai pelatihan selama karantina, menjaga kesehatan tubuh, dan tentunya beberapa kelas training yang wajib diikuti.

Gadis cantik peraih Juara Harapan  Indonesia Piano Competition 2013, hingga Platinum Award Indonesia National Piano Festival 2014 ini menyebut, masa karantina Miss Indonesia 2024 kala itu sangat menimpa dirinya. Monica menyebut, dari sekian banyak kelas training catwalk, makeup, hingga bakat, ada satu kelas pelatihan yang sangat menantang bagi dirinya.

Foto: MPI/Arif Julianto
Foto: MPI/Arif Julianto

“Yang paling menantang sejauh ini mungkin kelas tari tradisional, karena saya sendiri belum pernah ada pengalaman menari, terutama di tari tradisional,” cerita Monica.

Gadis berdarah Sumatera ini menambahkan, detail-detail yang ada di dalam tarian tradisional Indonesia itulah yang sangat menantang dirinya Selain itu ada salah satu alasan yang dirinya ungkapkan, di mana alasan tersebut menjadi salah satu tantangan sulitnya ketika mengikuti kelas tari.

“Tari tradisional Indonesia, tarian khas Nusantara itu kan detail ya. Terus itu setiap detailnya ada makna, itu kita enggak boleh kelewatan. Kalau enggak makna dari tari tersebut akan berbeda, jadi itu bisa dibilang cukup challenging,” pungkas Monica

(Rizky Pradita Ananda)

      
