Tetap Sehat di Usia ke-82 Tahun, Ini Tips Sehat ala Jusuf Kalla

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla membagikan resep dan tips hidup sehat meski sudah berusia ke-82 tahun. Pria yang kerap disapa JK itu juga mengaku melakukan aktivitas olahraga dan golf.

“Saya tiap hari olahraga, dua kali seminggu main golf,” kata Jusuf Kalla saat wawancara eksklusif bersama Okezone.

JK juga menuturkan, kesehatan itu dapat dijaga dari adanya keikhlasan dan kedamaian atas setiap kegiatan yang dilakukan.

“Kesehatan atau apapun itu dari hati, kalau hati Anda tetap damai dengan kedamaian tetap tidak ada sakit hati, harus senang dan juga ikhlas, saya kira Anda akan tetap seperti ini (sehat),” ujarnya.

“Jadi ke ikhlasan, kesyukuran dan juga upaya yang positif itu akan membawa kehidupan yang lebih positif,” sambung dia.

Di sisi lain, JK juga menegaskan bahwa setiap manusia harus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang.

“Hati yang ikhlas, hati yang berfikiran yang baik, banyak membantu orang, karena Allah mengatakan harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita harus bermanfaat bagi orang lain, harus lihat sisi positifnya jika ada masalah, masalah itu harus diselesaikan jangan menjadi beban gitu,” jelasnya.