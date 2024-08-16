Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Monica Sembiring Miss Indonesia 2024: Peran Perempuan Indonesia Penting di Tiap Aspek Kehidupan

Pradita Ananda , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |14:00 WIB
Monica Sembiring Miss Indonesia 2024: Peran Perempuan Indonesia Penting di Tiap Aspek Kehidupan
Monica Sembiring Miss Indonesia 2024 Bicara Tentang Peran Perempuan (Foto: MNCTVNews)
A
A
A

 SEMAKIN maju jaman, kini para perempuan Indonesia semakin memperlihatkan taringnya di kehidupan bermasyarakat. Semakin membuktikan bahwa perempuan adalah sosok yang mampu multitasking.

Ya, perempuan Indonesia bukan hanya penjaga keluarga dan budaya, tetapi juga pendorong perubahan positif di masyarakat. Para perempuan, merupakan pengusaha yang membangun usaha dari bawah, ilmuwan yang memecahkan masalah global, dan aktivis yang memperjuangkan komunitas dan hak-hak kaumnya.

Maka dari itu, bagi Monica Sembiring, Miss Indonesia 2024, setiap indvidu perempuan Indonesia memiliki peranan krusial di semua aspek berkehidupan.

Monica Sembiring Miss Indonesia 2024 (MPI/ Wiwie)
Monica Sembiring Miss Indonesia 2024 (MPI/ Wiwie)

“Ini menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan dalam setiap aspek kehidupan. Sebab, perempuan lah sosok yang mendidik generasi mendatang, membangun ekonomi, dan bahkan memperjuangkan keadilan sosial,” kata Monica, kala diwawancara Okezone di iNews Tower belum lama ini.

 

