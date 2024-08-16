Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lelah Hidup di Kota Besar, Gadis Ini Pilih Slow Living Tinggal di Panti Jompo

Resi Safitri , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |17:30 WIB
Lelah Hidup di Kota Besar, Gadis Ini Pilih Slow Living Tinggal di Panti Jompo
Gadis Ini Pilih Slow Living Tinggal di Panti Jompo (Foto: Youtube 01official-Tangkapan layar Oddity Central)
A
A
A

SEORANG wanita muda di China, belum lama ini jadi headline pemberitaan karena keputusan uniknya untuk tinggal di panti jompo.

Ya, Anda tak salah membaca kok! Gadis yang disebut Nona Yang tersebut memilih untuk meninggalkan kehidupan sibuk dan serba cepat di kota besar, lalu tinggal di panti jompo demi bisa menjalani hidup slow living, dikutip dari laporan Oddity Central, Jumat (16/8/2024)

Yang sebelumnya bekerja sebagai seorang penulis skenario di industri perfilman dan televisi selama 11 tahun. Sampai akhirnya kesehatannya mulai terus  menurun, karena jadwal padat dan kesibukan pekerjaannya yang sangat ekstrem. Ia pun jatuh sakit sampai harus dirawat di rumah sakit.

Dokter memberitahu, bahwa Yang perlu menenangkan diri dan mengurangi semua kesibukannya.  Jika tidak, ia akan mengalami masalah kesehatan yang lebih serius di masa depan.

Kemudian Yang yang kebetulan merupakan anak yatim piatu dan tidak memiliki keluarga dekat lainnya, berpikir untuk memutuska tinggal di panti jompo, guna memulihkan diri dan bersantai.

Foto: Tangkapan layar Oddity Central
Foto: Tangkapan layar Oddity Central/ Youtube 01official

"Ada dua alasan mengapa saya memilih panti jompo daripada hotel," kata Ms. Yang kepada 6park News.

 

