3 Contoh Amanat Upacara 17 Agustus 2024

ADA 3 contoh amanat upacara 17 Agustus 2024 yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan salah satu proses perayaan Kemerdekaan Indonesia.

Berikut 3 contoh amanat upacara 17 Agustus 2024 dikutip buku Demokrasi Kerumunan (Bunga Rampai tentang Demokrasi, Pemilu, dan Budaya Politik), Marwanto (2020:233).

1. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang saya hormati Bapak/Ibu Kepala Sekolah

Yang saya hormati Bapak/Ibu Guru

Dan anak-anakku sekalian, peserta upacara yang berbahagia.

Selamat pagi, puji syukur ke hadirat Allah Swt. karena telah memberikan kesehatan kita semua di hari upacara bendera peringatan HUT RI ke-79.

Saat yang sangat bersejarah bagi kita semua. Karena pada hari ini, 79 tahun yang lalu, bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya yang dicapai dengan perjuangannya yang gemilang. Kita semua harus mengambil pelajaran dan memahami bahwa kemerdekaan adalah sesuatu hal yang berharga dan tak bisa diraih dengan mudah.

Sejarah telah membuktikan bahwa para pejuang kemerdekaan yang berjuang serta berkorban dengan nyawanya mampu meraih kemerdekaan bagi negeri ini. Namun, setelah 79 tahun kemerdekaan, tantangan dan cobaan yang kita hadapi tak kalah beratnya.

Saat ini kita dihadapkan dengan berbagai masalah, seperti krisis ekonomi global, isu-isu lingkungan. Dan berbagai konflik lain yang mengancam keamanan dan kesejahteraan kita semua.

Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia. Tugas kita adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan pengabdian dan dedikasi dalam segala aspek kehidupan kita.

Seperti yang kita ketahui bahwa kita memiliki beragam kebudayaan dan adat istiadat. Seperti kebiasaan kita sekarang, ada penampilan kesenian Daerah kita, kita merayakan berbagai adat dan tradisi.

Selain itu juga, kita memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun dengan sehat dan dalam koridor hukum yang telah ditetapkan. Dengan perlindungan hak asasi manusia yang diterapkan dalam negara Indonesia, kita akan lebih dihargai oleh negara-negara lain.

Hanya dengan bersatu dan berkumpul kita dapat meraih semua ini untuk awal yang lebih baik dari bangsa Indonesia. Untuk itu, marilah kita tunjukkan rasa syukur kita atas kemerdekaan Indonesia dengan tindakan.

Mari kita bersatu hati dan tekad untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Dan saling menghargai sesama bangsa, dan membangun Indonesia yang lebih baik, adil, sejahtera, dan makmur.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.