150 kata-Kata Bijak Berkelas (Foto; Freepik)
PILIHAN 150 kata-kata bijak berkelas dapat menjadi pegangan hidup untuk meningkatkan kualitas diri. Sebab, dapat membakar semangat dan membangun inspirasi untuk bisa terus berkembang.
Berikut adalah 150 kata-kata bijak berkelas untuk diri sendiri:
- Yang mudah itu menilai orang lain. Yang sulit itu menilai diri sendiri.
- Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini.
- Diam adalah sikap yang terbaik ketika kita merasa kecewa.
- Jika kita melakukan pekerjaan yang kita cintai, disitulah karya terbesar kita mulai tumbuh.
- Kita berhak menjauh dari semua yang membuat kita sakit.
- Diam adalah musuh terbesarku.
- Kita tidak sedang berlomba. Pencapaianmu di usiamu bukan berarti harus menjadi pencapaianku di usiaku.
- Sebuah hasil tidak akan pernah mengingkari apapun prosesnya.
- Belajarlah berdamai dengan diri sendiri sebelum berdamai dengan orang lain.
- Setiap hari adalah hari yang baik.
- Aku bisa mengubah hambatan menjadi peluang untuk menjadi yang lebih baik lagi.
- Dunia penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah satunya.
- Tetap menjadi manusia versi terbaikmu setiap hari. Badan boleh lemah, mata boleh basah.
- Sulit bukan berarti tidak mungkin.
- Semoga esok hari, bisa sedikit tertawa lagi.
- Tak perlu lebih hebat dari orang lain, cukup lebih baik dari diri kamu yang kemarin.
- Tidak ada kesuksesan tanpa kesulitan.
- Bila kata-kata tak lagi bermakna, gunakan diammu.
- Jangan pernah menyesal atas apapun pilihanmu.
- Jika hari ini tidak sesuai dengan rencana, tak apa-apa. Mungkin hari ini lebih baik dari rencana.
- Dunia terlalu keras untuk kita yang hanya mengandalkan kesetiaan.
- Jangan sibuk mencari yang sempurna, jika yang sederhana bisa membuatmu bahagia.
- Dunia diciptakan Tuhan cukup untuk semua orang. Tapi tidak cukup untuk keserakahan manusia.
- Sembunyikan prosesmu dan hancurkan mental mereka dengan hasilmu.
- Jadikan kuat untuk semua hal yang membuatmu patah.
- Kita hanya perencana, bukan penentu. Kita hanya bisa berusaha, semoga Tuhan bantu.
- Pendidikan setinggi apapun tidak akan sanggup membeli sikap sopan santun dan etika seseorang.
- Tidak ada kata terlambat untuk belajar, perubahan terjadi karena kita mau belajar.
- Bila kata-kata tak lagi bermakna, gunakan diammu.
- Tidak semua bisa dimiliki, tapi semuanya bisa disyukuri.
- -150 kata-kata bijak berkelas dari tokoh dunia
- “Fokus pada perjalanan, bukan tujuan.” – Greg Anderson
- “Jangan biarkan kegagalan kemari menyita terlalu banyak hari ini.” – Will Rogers
- “Keberanian menjadi temanku.” – William Shakespeare
- “Menyerah bukan pilihan, berjalanlah setidaknya tetap berproses.” – Afifah Permata Hasanah
- “Kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika anda mencintai apa yang anda lakukan, anda akan sukses.” – Albert Schweitzer
- “Janganlah takut untuk memulai sesuatu yang baru, karena kadang-kadang kegagalan adalah awal dari kesuksesan.” – Soekarno
- “Saya selalu mencoba untuk mengubah kemalangan menjadi kesempatan” – John D. Rockefeller
- “Siapapun dirimu, jadilah yang terbaik.” – Abraham Lincoln
- “Tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan.” – Pablo Picasso
- “Untuk bisa sukses, sikap sama pentingnya dengan kemampuan.” – Harry F. Banks
- “Perjalanan ribuan mil dimulai dengan langkah pertama.” – Lao Tzu
- “Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi.” – Henry Ford
- “Tidak ada seorang pun yang menjadi miskin dengan memberi.” – Anne Frank
- “Jika kau bisa memimpikannya, kau bisa melakukannya.” – Walt Disney
- “Dengan percaya diri, anda telah menang sebelum memulai.” – Marcus Garvey
- “Tentukan prioritas dan fokuslah padanya.” – Eileen McDargh
- “Dimana ada kemauan, di situ ada jalan.”
- “Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam”
- “Kesulitan sebenarnya adalah mengatasi cara berpikir tentang diri sendiri”
- “Bukan karena kuat atau lemah, tetapi kitalah yang membuat suatu kejadian menjadi besar atau kecil.” – Soekarno
- “Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada kita. jadi jika ingin mengubah hidup, kita perlu sedikit mengubah pikiran” – Wayne Dyer
- “Anda tidak akan pernah belajar sabar dan berani, jika di dunia ini hanya ada kebahagiaan” – Helen Keller
- “Kesuksesan tidak datang dengan mudah, namun itu juga tidak mustahil.”
- “Jangan takut untuk gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran.”
- “Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki, karena itu akan membuatmu lebih bahagia.”
- “Lakukan apa yang kamu sukai, karena itu akan membuatmu lebih bersemangat.”
- “Jadilah diri sendiri, karena tidak ada orang lain yang bisa menjadi dirimu.”
- “Segala yang dapat anda bayangkan adalah nyata” – Pablo Picasso
- “Jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut akan apa yang akan datang.” – Gus Dur
- “Bermimpilah, karena dalam mimpi, kita terus menemukan diri kita.” – R.A. Kartini
- “Kesuksesan terbesar dalam hidup adalah bisa bangkit setiap kali kita jatuh.” – Habibie
- “Saat kita berjuang demi mimpi, maka kita tidak akan pernah merasa kehilangan.” – Chairil Anwar
- “Ketika kita memutuskan untuk berubah, itulah saat perubahan sejati dimulai.” – BJ Habibie
- “Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari sesuatu yang lebih baik.” – Jokowi
- “Tidak ada yang sia-sia dalam memberikan yang terbaik dari diri kita.” – Soekarno