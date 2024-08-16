Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

150 kata-Kata Bijak Berkelas

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |07:51 WIB
150 kata-Kata Bijak Berkelas
150 kata-Kata Bijak Berkelas (Foto; Freepik)
A
A
A

PILIHAN 150 kata-kata bijak berkelas dapat menjadi pegangan hidup untuk meningkatkan kualitas diri. Sebab, dapat membakar semangat dan membangun inspirasi untuk bisa terus berkembang.

Motivasi

Berikut adalah 150 kata-kata bijak berkelas  untuk diri sendiri:

  1. Yang mudah itu menilai orang lain. Yang sulit itu menilai diri sendiri.
  2. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini.
  3. Diam adalah sikap yang terbaik ketika kita merasa kecewa.
  4. Jika kita melakukan pekerjaan yang kita cintai, disitulah karya terbesar kita mulai tumbuh.
  5. Kita berhak menjauh dari semua yang membuat kita sakit.
  6. Diam adalah musuh terbesarku.
  7. Kita tidak sedang berlomba. Pencapaianmu di usiamu bukan berarti harus menjadi pencapaianku di usiaku.
  8. Sebuah hasil tidak akan pernah mengingkari apapun prosesnya.
  9. Belajarlah berdamai dengan diri sendiri sebelum berdamai dengan orang lain.
  10. Setiap hari adalah hari yang baik.
  11. Aku bisa mengubah hambatan menjadi peluang untuk menjadi yang lebih baik lagi.
  12. Dunia penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah satunya.
  13. Tetap menjadi manusia versi terbaikmu setiap hari. Badan boleh lemah, mata boleh basah.
  14. Sulit bukan berarti tidak mungkin.
  15. Semoga esok hari, bisa sedikit tertawa lagi.
  16. Tak perlu lebih hebat dari orang lain, cukup lebih baik dari diri kamu yang kemarin.
  17. Tidak ada kesuksesan tanpa kesulitan.
  18. Bila kata-kata tak lagi bermakna, gunakan diammu.
  19. Jangan pernah menyesal atas apapun pilihanmu.
  20. Jika hari ini tidak sesuai dengan rencana, tak apa-apa. Mungkin hari ini lebih baik dari rencana.
  21. Dunia terlalu keras untuk kita yang hanya mengandalkan kesetiaan.
  22. Jangan sibuk mencari yang sempurna, jika yang sederhana bisa membuatmu bahagia.
  23. Dunia diciptakan Tuhan cukup untuk semua orang. Tapi tidak cukup untuk keserakahan manusia.
  24. Sembunyikan prosesmu dan hancurkan mental mereka dengan hasilmu.
  25. Jadikan kuat untuk semua hal yang membuatmu patah.
  26. Kita hanya perencana, bukan penentu. Kita hanya bisa berusaha, semoga Tuhan bantu.
  27. Pendidikan setinggi apapun tidak akan sanggup membeli sikap sopan santun dan etika seseorang.
  28. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, perubahan terjadi karena kita mau belajar.
  29. Bila kata-kata tak lagi bermakna, gunakan diammu.
  30. Tidak semua bisa dimiliki, tapi semuanya bisa disyukuri.
  31. -150 kata-kata bijak berkelas  dari tokoh dunia
  32. “Fokus pada perjalanan, bukan tujuan.” – Greg Anderson
  33. “Jangan biarkan kegagalan kemari menyita terlalu banyak hari ini.” – Will Rogers
  34. “Keberanian menjadi temanku.” – William Shakespeare
  35. “Menyerah bukan pilihan, berjalanlah setidaknya tetap berproses.” – Afifah Permata Hasanah
  36. “Kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika anda mencintai apa yang anda lakukan, anda akan sukses.” – Albert Schweitzer
  37. “Janganlah takut untuk memulai sesuatu yang baru, karena kadang-kadang kegagalan adalah awal dari kesuksesan.” – Soekarno
  38. “Saya selalu mencoba untuk mengubah kemalangan menjadi kesempatan” – John D. Rockefeller
  39. “Siapapun dirimu, jadilah yang terbaik.” – Abraham Lincoln
  40. “Tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan.” – Pablo Picasso
  41. “Untuk bisa sukses, sikap sama pentingnya dengan kemampuan.” – Harry F. Banks
  42. “Perjalanan ribuan mil dimulai dengan langkah pertama.” – Lao Tzu
  43. “Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi.” – Henry Ford
  44. “Tidak ada seorang pun yang menjadi miskin dengan memberi.” – Anne Frank
  45. “Jika kau bisa memimpikannya, kau bisa melakukannya.” – Walt Disney
  46. “Dengan percaya diri, anda telah menang sebelum memulai.” – Marcus Garvey
  47. “Tentukan prioritas dan fokuslah padanya.” – Eileen McDargh
  48. “Dimana ada kemauan, di situ ada jalan.”
  49. “Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam”
  50. “Kesulitan sebenarnya adalah mengatasi cara berpikir tentang diri sendiri”
  51. “Bukan karena kuat atau lemah, tetapi kitalah yang membuat suatu kejadian menjadi besar atau kecil.” – Soekarno
  52. “Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada kita. jadi jika ingin mengubah hidup, kita perlu sedikit mengubah pikiran” – Wayne Dyer
  53. “Anda tidak akan pernah belajar sabar dan berani, jika di dunia ini hanya ada kebahagiaan” – Helen Keller
  54. “Kesuksesan tidak datang dengan mudah, namun itu juga tidak mustahil.”
  55. “Jangan takut untuk gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran.”
  56. “Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki, karena itu akan membuatmu lebih bahagia.”
  57. “Lakukan apa yang kamu sukai, karena itu akan membuatmu lebih bersemangat.”
  58. “Jadilah diri sendiri, karena tidak ada orang lain yang bisa menjadi dirimu.”
  59. “Segala yang dapat anda bayangkan adalah nyata” – Pablo Picasso
  60. “Jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut akan apa yang akan datang.” – Gus Dur
  61. “Bermimpilah, karena dalam mimpi, kita terus menemukan diri kita.” – R.A. Kartini
  62. “Kesuksesan terbesar dalam hidup adalah bisa bangkit setiap kali kita jatuh.” – Habibie
  63. “Saat kita berjuang demi mimpi, maka kita tidak akan pernah merasa kehilangan.” – Chairil Anwar
  64. “Ketika kita memutuskan untuk berubah, itulah saat perubahan sejati dimulai.” – BJ Habibie
  65. “Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari sesuatu yang lebih baik.” – Jokowi
  66. “Tidak ada yang sia-sia dalam memberikan yang terbaik dari diri kita.” – Soekarno
 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/65/3162358//wamenkop-utAl_large.jpg
Momen Wamenkop Ferry Kenang Masa Kuliah di Unpad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/33/3160557//ayah_ryu_kintaro-dtvB_large.JPG
Viral Konten Generasi Perintis, Ayah Ryu Kintaro Akhirnya Buka Suara
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement