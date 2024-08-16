Advertisement
HOME WOMEN LIFE

20 Bahasa Gaul Gen Alpha Terbaru, Ada Sigma, Skibidi hingga Ohio

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |06:21 WIB
20 Bahasa Gaul Gen Alpha Terbaru, Ada Sigma, Skibidi hingga Ohio
20 Bahasa Gaul Gen Alpha Terbaru, Ada Sigma, Skibidi hingga Ohio (Foto: Freepik)
REKOMENDASI 20 bahasa gaul gen alpha terbaru, ada sigma, skibidi hingga ohio. Hal ini biasanya digunakan pada media sosial saat berkomentar.

Adapun gen Alpha, generasi yang lahir di awal tahun 2010-an sampai pertengahan tahun 2020-an, adalah generasi pertama yang sudah akrab dengan teknologi sejak lahir.

Berikut 20 bahasa gaul gen alpha terbaru, ada sigma, skibidi hingga ohio:

1. Rizz: Merujuk pada pesona, karisma atau daya tarik seseorang yang membuatnya mudah mendapatkan perhatian orang lain.

2. Gyatt: Singkatan dari "Goddamn", sering digunakan untuk mengekspresikan kekaguman, kegembiraan, keterkejutan, atau ketertarikan terhadap sesuatu.

3. Skibidi: Awalnya berasal dari meme, kini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang aneh, tidak masuk akal, atau sesuatu yang berkonotasi negatif.

4. Sigma: Merupakan simbol status, menandakan seseorang yang mandiri, populer, keren, dan tidak mengikuti tren.

5. Ate: Singkatan dari "amazing" atau "great", digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang keren atau luar biasa. Biasanya untuk memuji seseorang.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
