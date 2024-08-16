Mengenal Treatment Terapi Seluler, Apa Sih Manfaatnya?

DUNIA kecantikan atau estetika dari waktu ke waktu terus memunculkan ragam jenis perawatan terbaru. Salah satu yang baru beredar, ada terapi seluler yang disebut-sebut sebagai terobosan terapi baru berbasis seluler.

Secara medis, terapi seluler yang termasuk dalam Regenerative Medicine ini, diaplikasikan dengan peralatan dan teknologi mutakhir merupakan terapi yang memanfaatkan sel punca (stem cell) dari jaringan lemak pasien sendiri (autologous adipose/fat tissue)

Stem cell dari jaringan lemak pasien tersebut, digunakan dengan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah, bukan hanya kecantikan semata tapi juga kesehatan. Mulai dari degeneratif, autoimun, kebutuhan estetika, hingga kelainan lainnya.

Terapi dilakukan dengan menggunakan stromal vascular fraction (SVF) yang diproses dari jaringan lemak pasien. Inovasi terapi ini diyakini, bisa membawa harapan baru bagi pasien yang membutuhkan solusi efektif untuk pemulihan dan revitalisasi sel tubuh dengan tujuan akhir bisa punya kualitas hidup yang lebih baik.

"SVF mengandung adipose-derived stem cells (ADSCs) yang bisa memicu regenerasi dan revitalisasi jaringan secara efektif,” ujar dr. Flandiana Yogianti, Ph.D., Sp.DVE, Subsp.DKE, dikutip dari siaran media Natasha Skin Clinic Center-Beverly Hills Institute of Surgery USA, Minggu (18/8/2024)