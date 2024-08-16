Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Mengenal Treatment Terapi Seluler, Apa Sih Manfaatnya?

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |23:00 WIB
Mengenal Treatment Terapi Seluler, Apa Sih Manfaatnya?
Mengenal Treatment Terapi Seluler (Foto: ArthurHidden/Freepik)
A
A
A

DUNIA kecantikan atau estetika dari waktu ke waktu terus memunculkan ragam jenis perawatan terbaru. Salah satu yang baru beredar, ada terapi seluler yang disebut-sebut sebagai terobosan terapi baru berbasis seluler.

Secara medis, terapi seluler yang termasuk dalam Regenerative Medicine ini, diaplikasikan dengan peralatan dan teknologi mutakhir merupakan terapi yang memanfaatkan sel punca (stem cell) dari jaringan lemak pasien sendiri (autologous adipose/fat tissue)

Stem cell dari jaringan lemak pasien tersebut, digunakan dengan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah, bukan hanya kecantikan semata tapi juga kesehatan. Mulai dari degeneratif, autoimun, kebutuhan estetika, hingga kelainan lainnya.

Terapi dilakukan dengan menggunakan stromal vascular fraction (SVF) yang diproses dari jaringan lemak pasien. Inovasi terapi ini diyakini, bisa  membawa harapan baru bagi pasien yang membutuhkan solusi efektif untuk pemulihan dan revitalisasi sel tubuh dengan tujuan akhir bisa punya kualitas hidup yang lebih baik.

"SVF mengandung adipose-derived stem cells (ADSCs) yang bisa memicu regenerasi dan revitalisasi jaringan secara efektif,” ujar dr. Flandiana Yogianti, Ph.D., Sp.DVE, Subsp.DKE, dikutip dari siaran media Natasha Skin Clinic Center-Beverly Hills Institute of Surgery USA, Minggu (18/8/2024)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/611/3182535//masker-b8cF_large.jpg
Banyak Dipakai Artis, Masker LED Disorot karena Over Klaim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/611/3179673//hailey-LQka_large.jpg
Hailey Bieber Spill Perawatan Kulit, Ngaku Tak Botox Wajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/611/3179513//jerawat-xK2d_large.jpg
Jerawat Muncul di Usia 40 hingga 50 Tahun, Begini Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/611/3176749//wajah-UWEo_large.jpg
Merawat dan Memanjakan Tubuh Bisa Jaga Mental Health, Ini Kata Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/611/3176220//wajah-KOl8_large.jpg
5 Penyebab Seseorang Terlihat Lebih Awet Muda dari Usia Sebenarnya, Nomor 3 Sering Diabaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/611/3175450//keriput-moK7_large.jpg
4 Tips Ampuh Rawat Kulit Bebas Keriput, Bukan Cuma Skincare!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement