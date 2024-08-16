5 Manfaat Konsumsi Tomat bagi Kesehatan, Bisa Perkuat Imunitas Tubuh!

SEJUMLAH wilayah di Indonesia sering kali dilanda cuaca yang tak menentu. Panas dan hujan yang mulai melanda sejumlah wilayah di Tanah Air ini mengharuskan masyarakat menjaga kesehatan dan imunitas tubuh.

Tak hanya dengan suplemen dan berolahraga, Anda juga bisa meningkatkan imunitas tubuh menggunakan bahan-bahan alami salah satunya tomat. Tomat merupakan salah satu sayuran yang sering dikonsumsi masyarakat. Siapa sangka, tomat ini juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh di tengah musim pancaroba ini.

Mau tahu, manfaat apa saja dari tomat yang dapat meningkatkan imunitas tubuh? Yuk simak informasinya dilansir WebMD dan Healthline, Jumat (16/8/2023).

1. Melawan Radikal Bebas

Tomat kaya akan zat yang disebut likopen. Ini memberi mereka warna merah cerah dan membantu melindungi mereka dari sinar ultraviolet matahari. Likopen adalah antioksidan dan berguna untuk melawan molekul yang disebut radikal bebas yang dapat merusak sel dan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh Anda.

Makanan tinggi likopen, seperti tomat, dapat menurunkan kemungkinan Anda terkena kanker paru-paru, perut, atau prostat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka mungkin membantu mencegah penyakit pada pankreas, usus besar, tenggorokan, mulut, payudara, dan leher rahim.

2. Meredakan Peradangan

Tomat juga bermanfaat untuk meredakan peradangan dan meningkatkan kekebalan tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa tomat dapat meredakan peradangan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan kadar kolesterol. Tomat juga mencegah pembekuan darah hingga membantu mencegah stroke.

3. Menurunkan Kadar Kolesterol

Kadar kolesterol yang stabil tentu akan berdampak baik bagi kesehatan. Nah, tomat ini dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kandungan likopen pada tomat dapat membantu menurunkan kadar LDL, atau kolesterol jahat serta tekanan darah Anda. Nutrisi lain dalam tomat, seperti vitamin B dan E serta antioksidan yang disebut flavonoid, juga dapat meningkatkan kesehatan jantung Anda.