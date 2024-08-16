Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mahasiswi PPDS UNDIP Meninggal Dunia, Ini 5 Langkah Tepat Hadapi Perundungan di Tempat Kerja

Azallea Nasafka Suryantara , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |17:58 WIB
Mahasiswi PPDS UNDIP Meninggal Dunia, Ini 5 Langkah Tepat Hadapi Perundungan di Tempat Kerja
Cara mengatasi perundungan di tempat kerja. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PERUNDUNGAN adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah atau berbeda. Fenomena ini sering terjadi diberbagai lingkungan, seperti sekolah, tempat kerja bahkan dunia maya.

Salah satu contoh tragis ialah kasus mahasiswi Kedokteran Univestitas Dipenogoro (UNDIP) Semarang ditemukan mengakhiri hidupnya di kamar kosnya yang berlokasi di Lempongsari, Semarang. Korban diketahui merupakan mahasiswa kedokteran yang sedang menempuh program pendididkan Dokter Spesialis (PPDS) di UNDIP.

Korban bernama dr. Aulia Risma Lestari dan diduga mengakhiri hidupnya dengan menyuntikkan obat penenang. Polisi yang menyelidiki kasus ini menemukan sejumlah petunjuk, dan ada dugaan bahwa korban berusia 30 tahun ini mengalami perundungan sebelum kejadian tersebut.

“Wajahnya biru-biru sedikit sama pahanya, seperti orang tidur, posisi miring,” kata Kapolsek Gajahmungkur Kompol Agus Hartono, Rabu 14 Agustus 2024.

Korban ditemukan meninggal dunia di kosnya pada Senin 12 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di kamarnya sendiri. Kompol Agus menyebut berdasarkan keterangan yang dihimpun, kecurigaan kondisi korban berawal dari kekasihnya yang berulangkali menelpon tapi tidak direspons.

Perundungan

Menyoroti hal tersebut, tak jarang pula perundungan terjadi di tempat kerja. Berikut lima langkah menghadapi perundungan di tempat kerja sebagaimana dirangkum ReachOut pada Jumat (16/8/2024).

1. Simpan Catatan Pribadi

Mungkin sulit untuk mengingat kapan dan mengapa anda tertindas. Namun, catatan pribadi sangat penting, seperti simpan catatan pribadi untuk membantu anda mengingat hal-hal spesifik dan untuk menunjukan bahwa Anda sudah diperlakukan buruk.

2. Periksa Kebijakan Anti Perundungan di Tempat Kerja

Kebijakan ini akan memberi gambaran tentang siapa yang harus diajak bicara, proses apa yang harus diikuti, dan apa konsekuensinya bagi yang menindas.

3. Meminta Agar Perilaku Perundungan Dihentikan

Cobalah berbicara dengan irang yang melakukan perundungan dan jelaskan bahwa hal itu tidak adil atau menyinggung misalnya rekan kerja yang anda percaya.

Halaman:
1 2
      
