HOME WOMEN HEALTH

Nama Prathita Amanda Aryani Mendadak Trending, Diduga Jadi Dalang Aksi Perundungan di PPDS UNDIP

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |20:58 WIB
Nama Prathita Amanda Aryani Mendadak Trending, Diduga Jadi Dalang Aksi Perundungan di PPDS UNDIP
Perundungan dokter spesialis. (Foto: Freepik.com)
NAMA Prathita Amanda Aryani mendadak viral di jagat maya. Dia diduga menjadi salah satu sosok dokter yang kerap melakukan aksi perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro, Semarang, salah satunya kepada dr Aulia Risma Lestari.

Seperti diketahui, dr Aulia Risma Lestari merupakan seorang dokter junior yang sedang menempuh PPDS Undip di RSUP Kariadi. Perempuan berusia 30 tahun itu nekat mengakhiri hidupnya karena dugaan perundungan yang dialaminya saat menjalani PPDS Anestesi di RS Kariadi.

Aksi perundungan yang dilakukan Prathita itu diketahui dari sejumlah bukti yang menuduhnya melakukan tindakan tidak pantas terhadap dokter junior di rumah sakit. Salah satu bukti yang beredar adalah pesan WhatsApp yang menunjukkan Prathita memerintahkan dokter junior untuk menyantap makanan dengan porsi besar sesuai aturannya.

"Nasi padang satu utuh, lauk sayur nangka, telur bulat, ayam pop. Jumlah 5 bungkus per orang. Share video kalian lagi makan itu 5 bungkus per orang di sini jam 14.00. Mengerti?" tulis pesan yang diduga dari Prathita, seperti dikutip dari unggahan akun X @sunwookimz, Jumat (16/8/2024).

Dokter

Selain itu, tuduhan perundungan semakin kuat dengan beredarnya pesan lain yang menunjukkan Prathita mencaci-maki dokter junior karena kesalahan kecil. Bahkan, dia disebut menggunakan kata-kata kasar seperti ‘sampah’ dan ‘idiot’ untuk menggambarkan dokter junior tersebut.

“Awasi push up tenis. Siap-siap. Ini kalau mereka nggak bisa kerja cepet," tulisnya dalam salah satu pesan.

"Sampah kalian, kerja nggak becus. Kemampuan kalian bahkan nggak sampai setengah dari kami, benar-benar idiot. Awas kamu typo sekali lagi," tulisnya lagi.

Dengan semakin memanasnya situasi ini, akun Instagram Prathita tiba-tiba menghilang, semakin memperkuat dugaan publik bahwa dia terlibat dalam tindakan perundungan terhadap dokter junior di RSUP dr Kariadi.

Namun, sebelum nama Prathita Amanda viral di jagat maya, Kemenkes RI sempat ‘mewanti-wanti’ dan secara tegas menyatakan akan mencabut Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR), jika memang ada dokter senior yang melakukan aksi perundungan hingga sampai memakan korban jiwa.

