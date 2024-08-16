Jokowi Klaim Sukses Lindungi Kesehatan Masyarakat, Program KIS Sedot Anggaran Rp361 Triliun

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pada masa pemerintahnya progam Kartu Indonesia Sehat (KIS) telah memberi manfaat luas bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam perlindungan kesehatan. Bahkan, menurut catatan Jokowi, program KIS telah menghabiskan anggaran Rp361 triliun selama sepuluh tahun terakhir masa jabatannya.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat membacakan Pidato Kenegaraan Presiden RI Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2024 yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

“Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rp361 triliun anggaran kartu Indonesia sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan,” ujar Jokowi, dalam pidato.

Jokowi menyebut, lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun telah memanfaatkan program KIS tersebut. Cakupan usia pesertanya yakni mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya. Mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia,” katanya.

Sebagai informasi, Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) jaminan kesehatan adalah orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.