Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jokowi Klaim Sukses Lindungi Kesehatan Masyarakat, Program KIS Sedot Anggaran Rp361 Triliun

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |12:09 WIB
Jokowi Klaim Sukses Lindungi Kesehatan Masyarakat, Program KIS Sedot Anggaran Rp361 Triliun
Program KIS sukses lindungi kesehatan masyarakat. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pada masa pemerintahnya progam Kartu Indonesia Sehat (KIS) telah memberi manfaat luas bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam perlindungan kesehatan. Bahkan, menurut catatan Jokowi, program KIS telah menghabiskan anggaran Rp361 triliun selama sepuluh tahun terakhir masa jabatannya.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat membacakan Pidato Kenegaraan Presiden RI Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2024 yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

“Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rp361 triliun anggaran kartu Indonesia sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan,” ujar Jokowi, dalam pidato.

Presiden Jokowi

Jokowi menyebut, lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun telah memanfaatkan program KIS tersebut. Cakupan usia pesertanya yakni mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya. Mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia,” katanya.

Sebagai informasi, Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) jaminan kesehatan adalah orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/07/481/2543234/kenapa-jutaan-orang-indonesia-lebih-memilih-berobat-ke-luar-negeri-7yePshVGLS.jpg
Kenapa Jutaan Orang Indonesia Lebih Memilih Berobat ke Luar Negeri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/14/481/2168755/dirut-bpjs-kesehatan-sidak-rs-di-aceh-cek-integrasi-sistem-informasi-k3vEb7De4V.jpg
Dirut BPJS Kesehatan Sidak RS di Aceh, Cek Integrasi Sistem Informasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/07/481/2150395/inovasi-peningkatan-layanan-kesehatan-peserta-jkn-kis-di-2020-okCxSyQNqW.jpg
Inovasi Peningkatan Layanan Kesehatan Peserta JKN-KIS di 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/08/481/2139382/jkn-butuh-bertransformasi-demi-kurangi-kesenjangan-pelayanan-rs-CgH5IwtcTS.jpg
JKN Butuh Bertransformasi Demi Kurangi Kesenjangan Pelayanan RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/25/481/2083505/begini-dampak-rumah-sakit-turun-kelas-bagi-pasien-jkn-kis-fSF8QNzBj3.jpg
Begini Dampak Rumah Sakit Turun Kelas bagi Pasien JKN-KIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/24/481/2059828/5-tahun-jkn-kis-layanan-digital-berkembang-pesat-iRAqC4Xtad.jpg
5 Tahun JKN-KIS, Layanan Digital Berkembang Pesat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement