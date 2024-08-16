Resep Strawberry Spritz, Minuman Segar untuk Teman Me Time

AKHIR pekan memang saat yang tepat untuk melakukan kegiatan me time, seperti membaca buku maupun menonton drama Korea. Nah, biar me time kamu makin enak, tidak ada salahnya ditemani oleh minuman menyegarkan ini.

Minuman strawberry spritz yang menyegarkan bisa membantu anak menikmati weekend dengan lebih menyenangkan. Berikut resep dan cara membuat Strawberry Spritz seperti dilansir dari akun Cookpad Nuha Ulyn, @ulynnuuhaa.

Bahan-bahan

250 air mineral

5 buah strawberry

1 sdt chia seed/ selasih

1 sdm madu

50 ml yoghurt drink

1 slice jeruk nipis

secukupnya Es batu

Cara Membuat

1. Potong-potong strawberry. Lalu Masukkan strawberry ke gelas. Lalu lanjut masukkan madu.

2. Lalu tambahkan es batu sampai agak penuh

3. Tuang air mineral

4. Tambahkan chia seed/ selasih

5. Tambahkan yoghurt drink dan perasan air jeruk nipis. dan hias dengan jeruk nipis

(Martin Bagya Kertiyasa)